亚马逊网股价继续跑输大盘，面临扩大下行的风险

亚马逊网股价继续跑输大盘，面临扩大下行的风险

作者： 
2019/11/19 15:02:00
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亚马逊网股价中线技术面前景



关键价位（1-3周）

中级阻力位: 1771.90

枢轴点 (关键阻力位): 1855.30

支撑位: 1692.70 (trigger) & 1585.60/1547

后市阻力位: 2035.80/2050.50

后市（1-3周）趋势

受制于关键的中线水平阻力位1855.30看跌，如果下破1692.70，可能在20181224日低点以来的主区间形态内扩大跌势，目标下个支撑位1585.60/1547.00

但若日图收上1855.30，逆转上述看跌情境后上攻并回踩主区间阻力/历史高点2035.80/2050.50。

要素

  • 7月11日以来，亚马逊网的股价在2018年12月24日低点以来的主区间形态内构筑系列“下降的高点”，已经开始呈现出走弱的信号。
  • 自从在6月3日形成波段低点区域1692.70以来，亚马逊网的股价曾经下跌，但又两次（10月3日和10月25日）守住此位。有意思的是，日图RSI下破了一个重要的相应支撑位。所以最近的动能开始利好空头。
  • 下个中线支撑位落在1585.60/1547.00区域，那是2月8日/3月8日波段低点区域，也是7月11日高点以来下降通道的下轨、斐波纳契回档/扩展群。
  • 亚马逊网股价相对大盘（标普500指数）及其所处板块（消费休闲）比率图的相对强弱分析依然支持其表现落后。
图表来自eSignal 


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