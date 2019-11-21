阿里巴巴880亿港元IPO可能并没那么利好其美股

阿里巴巴中期技术面展望（BABA）













关键价位（一到三周）

中枢（关键阻力）：188.28

支撑：178.96（触发位），161.90 & 155.00

下个阻力：211.70

走向看法（一到三周）

BABA面临2018年12月24日低点以来重要“对称三角”区间形态内部下修风险。关键中期阻力188.28，若下破178.96很可能巩固潜在下行，目标下个支撑161.90，下限155.00。

但若拿下188.28且日图收于其上，中期看跌情境落空，后市或上破并再度考验当前历史高点211.70。

关键要素

自2018年6月创下历史高点211.70以来，BABA的进一步走高一直封顶于重要下降趋势线阻力，价格上周于此2019年4月以来第二次遭拒。

上周的价格走势已形成周图看跌孕线，基于昨天（11月20日，距离本周结束还有两天多时间）收盘价格，后续周图看跌吞没K线即将完成。这表明在多周上行后，价格或面临看跌反转。

关键中期阻力188.28，定义此处的要素包括2018年6月以来重要下降趋势线，2019年5月6日跳空下行位置以及斐波拉契回档/扩展群。

日图RSI震荡指标已回到相应重要阻力60下方，这表明价格近期上行动能已开始减弱。

图表来自：eSignal



