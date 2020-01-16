AB Foods一季度财报可圈可点，股价随后攀升

由于Primark和糖类业务整体的增长，一季度营收年率上涨4%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/16 17:57:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于Primark和糖类业务整体的增长，一季度营收年率上涨4%。

这个圣诞季，就连Primark英国业务的客流量都没有超过较低的预期值。Primark英国业务圣诞期间的同店销售小幅下跌，但跌幅远小于竞争对手。也就是说，Primark在英国服装市场占有更高的市场份额。得益于新增卖场，整体销售同比增长4.5%。

Primark海外

欧洲的销售一直是个亮点。欧元区Primark的销售攀升5.1%，伴随着同店销售的增加。美国Primark当季的同店销售同样上涨。事实证明，Primark的海外市场表现强劲，在缺少在线业务的情况下正在缓解英国市场艰难环境带来的压力。

糖类销售劲增

AB Sugar的糖类业务同样强劲增长，原因是欧盟糖价保持健康。营收攀升7%加上成本削减，全年利润有望改善。

展望

整体上财报有不少亮点。虽然面临挑战，比如消费者信心下降、服装业零售销售低迷，并且公司没有开展网购业务，Primark的表现仍然好于竞争对手。在AB Sugar糖类业务劲增的推动下，AB Foods的涨幅名列FTSE榜首。

展望后市，虽然12月大选后政局趋稳，英国消费者信心似乎依然脆弱。英国11月GDP萎缩0.3%，令人担心英国经济将在明年初走向衰退。一旦消费者信心进下崩坏，Primark可能更依赖于其海外业务的发展。

关于股价图

AB Foods股价在周四早盘上涨3%，稳稳地守住其50、100和200简单均线，表明看涨。

阻力位可见于2680p（1月10日高点），然后是历史高点2704p（1月7日高点）。即时支撑位落在2575p区域的趋势线，然后是昨天低点2547p。


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