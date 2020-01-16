AB Foods一季度财报可圈可点，股价随后攀升

由于Primark和糖类业务整体的增长，一季度营收年率上涨4%。
这个圣诞季，就连Primark英国业务的客流量都没有超过较低的预期值。Primark英国业务圣诞期间的同店销售小幅下跌，但跌幅远小于竞争对手。也就是说，Primark在英国服装市场占有更高的市场份额。得益于新增卖场，整体销售同比增长4.5%。
Primark海外
欧洲的销售一直是个亮点。欧元区Primark的销售攀升5.1%，伴随着同店销售的增加。美国Primark当季的同店销售同样上涨。事实证明，Primark的海外市场表现强劲，在缺少在线业务的情况下正在缓解英国市场艰难环境带来的压力。
糖类销售劲增
AB Sugar的糖类业务同样强劲增长，原因是欧盟糖价保持健康。营收攀升7%加上成本削减，全年利润有望改善。
展望
整体上财报有不少亮点。虽然面临挑战，比如消费者信心下降、服装业零售销售低迷，并且公司没有开展网购业务，Primark的表现仍然好于竞争对手。在AB Sugar糖类业务劲增的推动下，AB Foods的涨幅名列FTSE榜首。
展望后市，虽然12月大选后政局趋稳，英国消费者信心似乎依然脆弱。英国11月GDP萎缩0.3%，令人担心英国经济将在明年初走向衰退。一旦消费者信心进下崩坏，Primark可能更依赖于其海外业务的发展。
关于股价图
AB Foods股价在周四早盘上涨3%，稳稳地守住其50、100和200简单均线，表明看涨。
阻力位可见于2680p（1月10日高点），然后是历史高点2704p（1月7日高点）。即时支撑位落在2575p区域的趋势线，然后是昨天低点2547p。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午
四月 27, 2022 06:25 上午
四月 26, 2022 04:35 上午
四月 22, 2022 03:30 上午