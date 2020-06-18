标普500指数与澳元/美元同步承压





正如周初发布的澳洲联储6月会议记录所指出，澳元/美元和标普500指数在当前关联机制下正同步波动。“今年内澳元的走势一直与全球股市密切相关。”澳大利亚就业人数减少22.8万人，远差于预期但处于数据发布前经济学家的预期区间内。该报告令人担心的部分主要是5月有14.2万人离开劳动力市场，造成就业参与率下降进而推动失业率攀升至7.1%。如果就业参与率一直稳定在63.6%，则失业率可能已经升至8%上方。而且，如果没有政府的Jobseeker计划（该计划下人们无需寻找工作），失业率可能已经达到远高于10%的水平。所有这些坏消息中也有好消息。首先，Jobkeeper计划的设计理念奏效。第二是，在5月中旬经济活动部分重启后，未来几个月就业将增加。第三，弱于预期的就业数据已经一定程度进一步减轻澳元/美元的压力，并且巩固了一如昨天文章中讨论的、该货币对在0.7050-0.6680之间盘整的观点。现在来看标普500指数。上周FOMC会议后波动性的飚升，再度证实我提醒在FOMC会议后谨慎操作是对的。虽然突破了我之前认为可能守住的上涨趋势支撑3070/60，但我还是那样的观点，即3231.25高点以来的下跌属于修正/逆势波动而非反转向下。我们进一步缩小关注范围。如果标普500指数在当前跌势中跌破周一低点2923.75，后市可能在2850/30企稳，该区间包括38.2%回档位和波浪等高目标。在这个区域，我将寻找看涨日图反转K线形式的筑底，期待重拾上涨趋势并回踩最近高点3231.25。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月18日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。