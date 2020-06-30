英国GDP报告弱于预期，FTSE走弱





今天早，良莠不齐的企业消息与弱于预期的英国GDP数据导致FTSE下跌，但英国一揽子大型基建计划的前景以及当全球全面解除封锁时经济将相对较快复苏的预期缓和了其跌势。InterContinental Hotels表示，预计当季其每间客房的营收下降7%；但4月-6月期间的改善得益于美国与包括中国的在内亚洲部分市场业绩的提振。今天早上该公司股价的下跌相对一般，大部分负面消息已在数周内反映于股价。工程公司Smiths披露裁员计划与重大重组计划，并且声称核心营收小幅增加，度过了疫情最困难的时期。股价随后涨逾7%。Royal Dutch Shell下调对布伦特原油长期价格的预期值，导致原油巨头股下跌。Royal Dutch Shell的竞争对手，比如BP，数周前就下调了油价预期值。为应对这一新的现实，这家英荷合资石油生产公司在二季度计入150亿-220亿美元的减值费用。该公司目前预测布伦特油价在60美元，远高于今天早上41的市场价，表明其预测油价在今年与2021年的某个时候显著上涨。英国目前发布的数据并没有很好地反映上述油价上涨的乐观情绪。是的，上周商店重新营业并且酒吧将自本周末开始迎客，但英国一季度GDP下滑2.2%，为1979年以来最大的降幅。预计英国首相周二晚些时候将宣布，为了拯救英国摆脱未来可能出现的衰退困境，英国政府准备为基建投资再注入50亿英镑。