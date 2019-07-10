德意志银行“大动刀”，这次真得可以自救吗？

德意志银行（Deutsche Bank）周末宣布了一项80亿美元之巨的整改方案，自那以后股价暴跌逾9%。想逃的已经逃掉了，那么现在是买入的好时机吗？

这家德国跨国投资银行周一开始裁员。作为重组计划的一部分，德意志银行将于2022年前在全球裁员18000人，占比20%。投资者的回应是抛售该行股票。业已在历史低点附近徘徊的股价再度下挫，周二收盘价为7.28美元，低于上周五收盘价8美元。

这次的重组与以往不同？

德意志银行玩重组游戏有段时间了，一直没有取得多少进展。但这次的重组计划，或按其自称的“重启”计划似乎比之前的尝试更加激进，也更加严肃。在四年五次重组后，这次走得要远得多。

德意志银行将收缩其交易业务，史无前例地撤出亏损的股票交易业务。该行还将收缩其固定收入市场的交易业务，然后是裁员18000人。业务从对冲基金客户转向企业客户，可能意味着收入更加稳定、业务分布更加均衡。

这次重组计划的其它重大举措包括给资产负债表瘦身、着重于削减成本等。德意志银行的部分业务将交给法国的BNP Paribas，余下的将出售。所以，如果无法得到需要的价格，德意志银行可能不堪一击。

环境不友好

德意志银行目前所处的环境并不好，多年来都在应付低利率、高监管成本，当然还有180亿美元的罚金。金融危机以来利率一直处于低位，并冲击利润空间。美联储准备再度降息，而那将无助于大型银行，尤其是如果美联储考虑在未来不只降息一次，对大型银行而言更是雪上加霜。

买不买？

这是一份野心勃勃的重组方案，德意志银行在执行的过程中可能面临许多困难。它的客户们可以选择直接走开，但投资者需要更深入地理解，该行将如何实现核心业务收入每年增长2%。

德意志银行的股价遭遇了重创，但可能是买入的良机。德意志银行显然可能永远无法重拾昔日的荣光，但耐心的交易员还是有可能等到一些上涨。德意志银行股价在盘前交易中上涨2.8%。