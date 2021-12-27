为什么看来日经将重拾上行

有报道称，日本将通过税收优惠来重振国内芯片制造并扭转半导体行业数十年颓势，半导体股应声飙高。

更大范围来看，日本经济(及日经指数)受益于11月下旬对所有新入境外国游客关闭边境的决定。此举让日本得以避免陷入韩国和澳大利亚等国类似的奥密克戎病例激增困境。

日经指数成为中国政策宽松以及央行政策分歧的间接受益者。具体而言，尽管包括美联储和英央行等发达市场央行已开始收紧政策，但日央行仍可以保持耐心。

要注意的是，即使在实行了几十年的超宽松货币政策之后，日本通胀率仍停留在0%附近，距日央行目标还任重道远。

如下图所示，日经指数完成自2020年3月15680至9月30620高点的五浪推高后，在2021年最后三个月展开回调。此次三角五浪调整行情似乎于周一27745低点结束。

如果日经指数突破目前落在29650附近趋势线阻力并日线图收于其上，则发出买入信号，预期股指再度测试并升穿30715高点，然后攻向32000。

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年12月22日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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