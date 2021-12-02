日经指数遭遇接二连三的打击，后市会如何？ - 嘉盛集团官网

但本周风云突变：鲍威尔在一次国会听证会上态度转向强硬，暗指可能加快债券购买计划的收缩速度，并声称谈论通胀时再使用“过渡性”这个词不再合适。

这次立场的转变发生在铁矿石价格和木材价格下跌50%、钢铁价格下跌25%、油价下跌20%之后，令很多市场人士不知所措。如果转变发生在Omicron病毒爆发之前的那周，市场可能已经欣然接受，因为市场本来就计入美国2022年加息三次。

但转变偏偏发生在Omicron病毒爆发带来成长不确定性的几天后，令市场想起了2018年12月，也导致股市暴跌15%。

而苹果公司今天告知其组件供应商，iPhone13的需求已经减弱。该消息进一步激起对成长前景的关切。

在完成从2020年3月疫情低点15680上涨至9月高点30620的五浪涨势后，日经225指数过去两周下修近8%，表现明显弱于对手股指，其中一部分原因是日元走强。

这次下修似乎有三浪，目标是波浪等高处26325，再下一步是跌至38.2%回档位25000。

请留意价格是否在26,325 - 25,000的支撑带内形成底部，如果形成底部，可将其视为做多的初步信号，后市目标为重拾涨势上攻33000。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年12月1日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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