亚洲市场开盘报告：关注中国将要发布的海量数据 - 嘉盛集团官网

今天亚洲时段相当繁忙，先是AEDT时间10:50日本将公布GDP报告，接着是13:00中国将发布海量数据。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/15 14:21:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌3点，跌幅0.04%；目前看现货市场开盘可能报在7,440.00
  • 日本日经225指数期货上涨110点，涨幅0.37%；目前看现货市场开盘可能报在29,719.97
  • 香港恒指期货上涨43点，涨幅0.17%；目前看现货市场开盘可能报在25,370.97
  • 中国A50指数期货目前上涨19点，0.12%现货市场开盘可能报在15,574.16

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数下跌36.27点，跌幅0.49%，收报7,347.91
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨12.33点，涨幅0.28%，收于4,370.33
  • 德国DAX指数上涨10.96点，涨幅0.07%，收于16,094.07
  • 法国CAC40指数上涨31.85点，涨幅0.45%，收报7,091.40

 

美国市场上周五收盘情况：

  • 道指上涨179.11点，涨幅0.5%，收于36,100.31
  • 标普500指数上涨33.58点，涨幅0.73%，收在4,682.85
  • 纳斯达克100指数上涨167.412点，涨幅1.04%，收报16,199.89

 

美元是上周最强主要货币

随着通胀上升再度令美联储提前加息的预期升温，上周美元轻松称王。但周五的时候因为交易者在周末前获利回吐，加上疲弱消费者信心也令美元看涨情绪稍稍冷却，美元回吐部分涨幅。

澳元/美元因此得以在当天形成看涨吞噬K线并回到0.73上方。该货币对自从在10月创下高点以来已下跌3.7%左右，所以本来就可能需要回调，而如果澳洲联储主席周二讲话重新透露强硬信号，有望助其扩大反弹势头。

华尔街在周三发布的强劲美国通胀数据打击下自历史高点回落，但周五收高。亚洲期货市场暗示现货市场高开。

 

中国定于AEDT时间13:00发布海量数据

中国将在AEDT时间12:30公布住房价格指数报告，我们怀疑其受到了房地产市场打压措施的拖累。在7月于4.9%触顶后的四个月里，房价涨幅都非常接近，报在3.8%。住房价格指数报告公布后的30分钟，中国将揭晓城镇投资、工业增加值、社会消费品零售报告、工业生产和失业率。

 

日经225指数自29000点反弹，关注10:50GDP报告

日经225指数周四设法打破了四连跌势头，日图上就在29000上方不远处形成看涨吞噬K线。这波修正行情更值得注意的部分可能是其几乎（但并未完全）填补大选后形成的跳空缺口。29000恰巧也是61.8%回档位和10月低点以来的上涨趋势线。

我们可以从4小时图上看到29000处形成了早晨之星反转形态，价格现正加速脱离趋势线。跳空缺口支撑位在29380附近，所以守于其上且数据好于预期我们继续看涨，目标30000区域。如果站上该位，可能打开上攻2月高点的空间，而若下破29000，警示趋势转变。

但定于10:50出炉的三季度GDP数据据预测年率萎缩0.8%，低于1.9%的前值，所以市场可能计入了负值预测，如果好于预期，有望帮助缓解日经指数的下行压力。在这样的背景下我们将密切关注资本支出，该指标是未来成长潜力的前瞻指标。继从1.7%上修后，二季度资本支出增加2.3%

 

ASX 200指数上周五收高0.8%

ASX 200周四在100天指数移动均线处企稳，周五结束了四连跌行情后在日图上形成看涨吞噬K线。该股指坚定收上7400且形成由三根K线组成的看涨反转形态（早晨之星），希望今天可以守住7432，如果失守，价格有机会填补7382以来的周五跳空缺口。阻力位有74767487

 

ASX200指数20211114日收于7443，涨幅为 0.83%

  • 板块方面，材料最强，上涨2.28%，而医疗健康最弱，下跌0.18%
  • 11个板块有10个板块收高
  • 11个板块有3个板块跑赢大盘
  • 137只个股（占比68.50%）上涨，47只个股（占比23.50%）下跌
  • 62%的个股收上其200天均线
  • 55%的个股收上其50天均线
  • 49.5%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 5.16%-James Hardie Industries PLC(JHX.AX)
  • + 4.78%-IGO Ltd(IGO.AX)
  • + 4.71%-Champion Iron Ltd(CIA.AX)

 

跌幅居前的个股:

  • ··-3.19%-Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd(FPH.AX)
  • ··-2.92%-Nearmap Ltd(NEA.AX)
  • ··-2.89%-Monadelphous Group Ltd(MND.AX)

 

后市展望 (AEST时间)

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指 日经指数 Asia

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。