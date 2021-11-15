亚洲市场开盘报告：关注中国将要发布的海量数据 - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 3 点， 跌幅 0.04% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,440.00

日本日经 225 指数期货上涨 110 点，涨幅 0.37 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,719.97

香港恒指期货上涨 43 点，涨幅 0.17 % ；目前看现货市场开盘可能报在 25,370.97

中国 A50 指数期货目前 上涨 19 点， 涨 幅 0.12% ， 现货市场开盘可能报在 15,574.16

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 36.27 点，跌幅 0.49 % ，收报 7,347.91

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 12.33 点，涨幅 0.28 % ，收于 4,370.33

德国 DAX 指数上涨 10.96 点，涨幅 0.07% ，收于 16,094.07

法国 CAC40 指数上涨 31.85 点，涨幅 0.45% ，收报 7,091.40

美国市场上周五收盘情况：

道指上涨 179.11 点，涨幅 0.5% ，收于 36,100.31

标普 500 指数上涨 33.58 点，涨幅 0.73% ，收在 4,682.85

纳斯达克 100 指数上涨 167.412 点，涨幅 1.04% ，收报 16,199.89

美元是上周最强主要货币

随着通胀上升再度令美联储提前加息的预期升温，上周美元轻松称王。但周五的时候因为交易者在周末前获利回吐，加上疲弱消费者信心也令美元看涨情绪稍稍冷却，美元回吐部分涨幅。

澳元/美元因此得以在当天形成看涨吞噬K线并回到0.73上方。该货币对自从在10月创下高点以来已下跌3.7%左右，所以本来就可能需要回调，而如果澳洲联储主席周二讲话重新透露强硬信号，有望助其扩大反弹势头。

华尔街在周三发布的强劲美国通胀数据打击下自历史高点回落，但周五收高。亚洲期货市场暗示现货市场高开。

中国定于AEDT时间13:00发布海量数据

中国将在AEDT时间12:30公布住房价格指数报告，我们怀疑其受到了房地产市场打压措施的拖累。在7月于4.9%触顶后的四个月里，房价涨幅都非常接近，报在3.8%。住房价格指数报告公布后的30分钟，中国将揭晓城镇投资、工业增加值、社会消费品零售报告、工业生产和失业率。

日经225指数自29000点反弹，关注10:50的GDP报告

日经225指数周四设法打破了四连跌势头，日图上就在29000上方不远处形成看涨吞噬K线。这波修正行情更值得注意的部分可能是其几乎（但并未完全）填补大选后形成的跳空缺口。29000恰巧也是61.8%回档位和10月低点以来的上涨趋势线。

我们可以从4小时图上看到29000处形成了早晨之星反转形态，价格现正加速脱离趋势线。跳空缺口支撑位在29380附近，所以守于其上且数据好于预期我们继续看涨，目标30000区域。如果站上该位，可能打开上攻2月高点的空间，而若下破29000，警示趋势转变。

但定于10:50出炉的三季度GDP数据据预测年率萎缩0.8%，低于1.9%的前值，所以市场可能计入了负值预测，如果好于预期，有望帮助缓解日经指数的下行压力。在这样的背景下我们将密切关注资本支出，该指标是未来成长潜力的前瞻指标。继从1.7%上修后，二季度资本支出增加2.3%。

ASX 200指数上周五收高0.8%

ASX 200周四在100天指数移动均线处企稳，周五结束了四连跌行情后在日图上形成看涨吞噬K线。该股指坚定收上7400且形成由三根K线组成的看涨反转形态（早晨之星），希望今天可以守住7432，如果失守，价格有机会填补7382以来的周五跳空缺口。阻力位有7476和7487。

ASX200指数2021年11月14日收于7443，涨幅为 0.83%

板块方面，材料最强，上涨 2.28 % ，而医疗健康最弱，下跌 0.18%

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 3 个板块跑赢大盘

137 只个股（占比 68.5 0 % ）上涨， 47 只个股（占比 23.5 0 % ）下跌

62 % 的个股收上其 200 天均线

55 % 的个股收上其 50 天均线

49.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 5.16%-James Hardie Industries PLC(JHX.AX)

+ 4.78%-IGO Ltd(IGO.AX)

+ 4.71%-Champion Iron Ltd(CIA.AX)

跌幅居前的个股:

· ·-3.19%-Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd(FPH.AX)

· ·-2.92%-Nearmap Ltd(NEA.AX)

· ·-2.89%-Monadelphous Group Ltd(MND.AX)

后市展望 (AEST时间)

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