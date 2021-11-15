亚洲市场开盘报告：关注中国将要发布的海量数据 - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌3点，跌幅0.04%；目前看现货市场开盘可能报在7,440.00
- 日本日经225指数期货上涨110点，涨幅0.37%；目前看现货市场开盘可能报在29,719.97
- 香港恒指期货上涨43点，涨幅0.17%；目前看现货市场开盘可能报在25,370.97
- 中国A50指数期货目前上涨19点，涨幅0.12%，现货市场开盘可能报在15,574.16
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数下跌36.27点，跌幅0.49%，收报7,347.91
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨12.33点，涨幅0.28%，收于4,370.33
- 德国DAX指数上涨10.96点，涨幅0.07%，收于16,094.07
- 法国CAC40指数上涨31.85点，涨幅0.45%，收报7,091.40
美国市场上周五收盘情况：
- 道指上涨179.11点，涨幅0.5%，收于36,100.31
- 标普500指数上涨33.58点，涨幅0.73%，收在4,682.85
- 纳斯达克100指数上涨167.412点，涨幅1.04%，收报16,199.89
美元是上周最强主要货币
随着通胀上升再度令美联储提前加息的预期升温，上周美元轻松称王。但周五的时候因为交易者在周末前获利回吐，加上疲弱消费者信心也令美元看涨情绪稍稍冷却，美元回吐部分涨幅。
澳元/美元因此得以在当天形成看涨吞噬K线并回到0.73上方。该货币对自从在10月创下高点以来已下跌3.7%左右，所以本来就可能需要回调，而如果澳洲联储主席周二讲话重新透露强硬信号，有望助其扩大反弹势头。
华尔街在周三发布的强劲美国通胀数据打击下自历史高点回落，但周五收高。亚洲期货市场暗示现货市场高开。
中国定于AEDT时间13:00发布海量数据
中国将在AEDT时间12:30公布住房价格指数报告，我们怀疑其受到了房地产市场打压措施的拖累。在7月于4.9%触顶后的四个月里，房价涨幅都非常接近，报在3.8%。住房价格指数报告公布后的30分钟，中国将揭晓城镇投资、工业增加值、社会消费品零售报告、工业生产和失业率。
日经225指数自29000点反弹，关注10:50的GDP报告
日经225指数周四设法打破了四连跌势头，日图上就在29000上方不远处形成看涨吞噬K线。这波修正行情更值得注意的部分可能是其几乎（但并未完全）填补大选后形成的跳空缺口。29000恰巧也是61.8%回档位和10月低点以来的上涨趋势线。
我们可以从4小时图上看到29000处形成了早晨之星反转形态，价格现正加速脱离趋势线。跳空缺口支撑位在29380附近，所以守于其上且数据好于预期我们继续看涨，目标30000区域。如果站上该位，可能打开上攻2月高点的空间，而若下破29000，警示趋势转变。
但定于10:50出炉的三季度GDP数据据预测年率萎缩0.8%，低于1.9%的前值，所以市场可能计入了负值预测，如果好于预期，有望帮助缓解日经指数的下行压力。在这样的背景下我们将密切关注资本支出，该指标是未来成长潜力的前瞻指标。继从1.7%上修后，二季度资本支出增加2.3%。
ASX 200指数上周五收高0.8%
ASX 200周四在100天指数移动均线处企稳，周五结束了四连跌行情后在日图上形成看涨吞噬K线。该股指坚定收上7400且形成由三根K线组成的看涨反转形态（早晨之星），希望今天可以守住7432，如果失守，价格有机会填补7382以来的周五跳空缺口。阻力位有7476和7487。
ASX200指数2021年11月14日收于7443，涨幅为 0.83%
- 板块方面，材料最强，上涨2.28%，而医疗健康最弱，下跌0.18%
- 11个板块有10个板块收高
- 11个板块有3个板块跑赢大盘
- 137只个股（占比68.50%）上涨，47只个股（占比23.50%）下跌
- 62%的个股收上其200天均线
- 55%的个股收上其50天均线
- 49.5%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 5.16%-James Hardie Industries PLC(JHX.AX)
- + 4.78%-IGO Ltd(IGO.AX)
- + 4.71%-Champion Iron Ltd(CIA.AX)
跌幅居前的个股:
- ··-3.19%-Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd(FPH.AX)
- ··-2.92%-Nearmap Ltd(NEA.AX)
- ··-2.89%-Monadelphous Group Ltd(MND.AX)
后市展望 (AEST时间)
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