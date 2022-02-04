股指聚焦：日经225指数测试27,000一线中轨的关键阻力区域- 嘉盛集团官网

日经225指数经过本周上半周令人惊艳的反弹后眼下测试27,300-27,600这一关键技术区域 – 后市怎么走？

Matt Weller
作者： 市场研究负责人
2022/2/4 17:22:00
Matt Weller
作者： 市场研究负责人

这个日本基准股指和许多全球股指一样，2022年出师不利。

日经225指数（日本指数）在2022年第二个交易日站上29,300，然在接下来三周跌超10%，上周在26,000一线下轨创下14个月低点。经过本周上半周令人惊艳的反弹后测试27,300-27,600这一关键技术区域。

如下图所示，上述区域在整个2021年都是可靠的支撑位，失守后现在可能在股指后市反弹时变成阻力位。至关重要的是，1月的下破带动14RSI进入30下方的“超卖区域”，那是2020年一季度疫情爆发以来首次，也确认了价格趋势剧变，转而向下：

 

 

来源: StoneX, TradingView

 

技术面前景相对直观。如果有效收复27,600，多头在接下来数月里可能上看前阻力29,30030,000，甚至30,775附近的历史高点。但若受制于当前阻力，可能提前回踩1月低点26,000附近。

基本面看，日本经济数据良莠不齐。上周揭晓的工业产出和零售销售表现萎靡，战胜本周稳健的制造业PMI和就业报告，描绘出较为悲观的画面。

再来看其它方面。日本新政府支持率略有下降，政权可能很快再次更迭。但下次大选要到7月份才会举行。最后，日本央行的立场不同于美联储或英国央行，决策层今年可能根本不会加息。这为日经225指数营造了整体有利的货币政策环境，给予相对不错的支撑。

 

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