嘉盛交易策略：亚马逊新任首席执行官是何许人？

亚马逊新任首席执行官是何许人？他有什么样的背景？

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2021/2/3 17:02:00
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谁是亚马逊的首席执行官？

Jeff Bezos将继续担任亚马逊首席执行官一职，直到2021年三季度，届时将把公司交给Andy Jassy，自己将担任执行董事一职。这些计划基本处于保密状态，只是大家都纷纷开始猜测，到时Andy Jassy将自动出任首席执行官一职。

亚马逊在四季度财报中披露上述消息外还宣布实现首个千亿季。这次营收增长中有28%来自创建以来一直由Jassy负责的亚马逊网络服务（Amazon Web Services）。

Bezos一直给予Jassy充分的信任，相信他可以完美胜任，而市场似乎也对此做出积极的回应 – 亚马逊股价在周二盘后市场上涨1%。

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Jeff Bezos卸任亚马逊首席执行官的原因是什么？

Jeff Bezos宣布将卸任，以便将时间更多地花在其它事业上，包括Bezos Earth Fund、宇宙飞船公司Blue Origin、华盛顿邮报和Amazon Day 1 Fund。Jeff Bezos绝不是退休，而会继续参与亚马逊的重大项目里 – 比如收购与高成本策略。

Bezos在27年的时间里将亚马逊从一家籍籍无名的书商壮大为全球最有价值的公司之一，现正高调谢幕。

Andy Jassy是谁？

现年53岁的Andy Jassy于1997年加入亚马逊，当时他刚从哈弗商学院毕业三天，在亚马逊效力的时间几乎和Bezos本人一样长。Jassy在加入亚马逊之前成立并管理一家市场营销咨询公司。

2006年，亚马逊和另外57人一起成立了亚马逊网络服务并在2016年出任亚马逊网络服务首席执行官，主抓成长。时至今日，该平台在世界各地拥有数百万用户，其中一些客户蜚声海内外，比如Verizon和麦当劳、Silicon Valley初创公司、学校与各国政府。亚马逊网络服务在云计算市场占有30%的份额，拥有近一半的公共云基建。

亚马逊网络服务对亚马逊的运营收入贡献最大，2020年10月的贡献百分比达到52%。

Jassy以过硬的专业技术、对竞争对手 - 比如Oracle Corp 和 Microsoft，在社会问题 - 比如警察暴行和LGBTQ+权利 - 等直言不讳而出名。

Andy Jassy对亚马逊的成长规划？

Jassy出任首席执行官后，亚马逊的成长规划以及公司如何平衡云服务、电商与付费广告这些核心业务之间的关系，值得我们关注。但基于Jassy的云计算背景，已有猜测认为，亚马逊未来将以云计算为核心策略。

亚马逊首席执行官的身价？

市场预测Andy Jassy出任亚马逊首席执行官后净身家达到3.92亿美元左右，这个数字远不及Jeff Bezos的1920亿美元。Andy Jassy目前担任的亚马逊网络服务首席执行官一职的年薪是348,809美元。

Andy Jassy和Bezos一样，都是亚马逊的高级自然人内部股东，持有Amazon.com超过2791股股票，价值约在277,548,700美元。点击阅读关于全球十大富豪的更多信息

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