金融危机的成因及影响- 嘉盛官网

什么是金融危机？

金融危机是严重的经济崩溃，发生于某类资产内部，比如股市或房地产迅速贬值之时，随后产生连锁反应，造成银行挤兑、债务违约，个人和金融机构都无力偿还债务或出借资金，金融体系停摆，实体之间无法偿还或出借资金。

金融危机的例子有股市崩盘、信贷紧缩、主权债务危机、货币危机和泡沫破裂。如果爆发全球性金融危机，问题首先出现于一个国家或地区，然后蔓延到所有国家和地区。根据金融历史学家Charles Kindleberger的说法，金融危机平均每10年发生一次。

金融危机已有数百年的历史，最早的一次是16世纪荷兰的郁金香炒作狂潮，最近的一次是由新冠疫情蔓延造成的世界性金融危机。晚些时候我们将研究最严重的金融危机之一，即2008年金融危机。

金融危机的成因？

金融危机的成因多种多样，通常是一个问题爆发后产生多米诺骨牌效应。几乎每次金融危机都呈现出三个共性：资产估值过高、监管不力与银行挤兑。

接下来我们逐一解读。

资产估值过高

股票等资产在投资者判断出错时变得高估。当股价涨至远高于通常由公司的盈利前景或市盈率决定的内在价值时，投资者的判断就会失灵。此时越来越多被动投资者或经验不足的投资者会注意到股价的不正常上涨，因为害怕错过机会和潜在利益而跟风买入。而当投资者意识到估值过高并蜂拥抛售手中的股票时，价格随之下跌并导向危机。

判断出错的情况也会发生于其它市场，比如2008年全球金融危机时的房地产市场，或者数字加密货币市场经历的极端震荡。估值过高也并不总是导致金融危机，但金融危机的爆发几乎总是存在估值过高的现象。

如果估值过高的资产有负债或杠杆投资资金介入，引爆金融危机的可能性会更高。如果投资者没有及时撤离，就无法阻止亏损越积越多。

监管不力

金融监管有各种监督形式，为的是确保金融系统按预期运行。在经济体中有许多作用，包括确保金融交易的合法性、促进市场公平竞争、保护消费者免受掠夺，以及维持整个金融系统的稳定。

而当监管失灵时，被高估的资产会造成远大于问题得到控制时的损失。读者可以在下文有关2008年金融危机的案例分析中看到，监管部门对过度杠杆化的次级抵押贷款的处理不当，推波助澜，加剧房地产市场危机对金融业其它部门的打击。

适当监管的缺失会被追逐超额利润的投资者利用，继而伤害整个系统。

银行挤兑

所谓银行挤兑是指储户担心银行或其它金融机构破产而大量提取存储资金造成的结果。如果提取存款的人数够多，会导致银行破产，并形成闭环、自我实现。

2008年金融危机：案例研究

2008年的房地产市场崩溃引发了一场1929年华尔街大崩溃以来规模空前的全球金融危机，令全球市场蒸发数万亿美元，更是用了近10年的时间才将失业率降低到2008年之前的水平。请继续阅读，了解2008年金融危机的起因以及造成的损失。

2008年金融危机的起因？

2008年金融危机始于21世纪初，当时寻找新的安全回报来源的投资者转入抵押贷款 -一种通常授予个人用以购买房屋或其它房地产的贷款。

金融机构为利用这一新兴投资类别而推出掠夺性贷款，过度杠杆化下最终导致房地产市场崩溃，引爆2008年的金融危机。请继续阅读，了解这样一个前途光明的市场是如何崩溃的。

是什么造成了2008年的金融危机？

2008年的金融危机由美国房地产市场崩溃引起。有无数原因造成美国房地产市场崩溃，但主要包括住房市场估值过高，监管疏忽使投资者过度利用抵押贷款，以及掠夺性次级抵押贷款的普遍违约。

放肆的投资与监管的放松

在美国经历了20年稳定有力的经济增长之后，投资者对高风险的金融行为，比如借助超常负债撬动过度投资具有了更强的信心。这与监管层的想法不谋而信，结果接连放松了对那些被认为“大到不能倒”的银行和经纪公司的监管。

房地产市场的低贷款门槛

美国的房地产市场截至21世纪已经稳定发展了数十年，其价值吸引了越来越多的购房者。抵押贷款机构开始尽可能多地批准贷款，无视借款人的信用分数或审核等级，启用一种新型抵押贷款，即具有低放贷标准和高利率特点的次级抵押贷款。

专业投资者冒险行为升级

随着监管与放贷标准的取消，这些“无懈可击”的投资银行继续利用次级抵押贷款，将其与其它贷款类型捆绑后创造出新的有价证券，再卖力销售给个人投资者。

在这个监管失灵的例子中，尽管次级抵押贷款已知具有高风险，信用评级机构还是声称这些新的有价证券属于安全可靠的投资，鼓励投资者增加负债，扩大对这些有利可图且看似安全的有价证券的投资。

保险机构也卷入这股热潮，出售在次级抵押贷款违约时偿付给投资者的衍生品。然而，违约浪潮席卷之下保险公司根本无法应对。

次级抵押贷款危机

房价和利率不断上涨，直到购房者无法支付抵押贷款，随着利率在第二年跃升至更高的水平，掠夺性次级抵押贷款的偿还压力显著。

2007年4月，随着越来越多的人开始拖欠次级抵押贷款，最大的独立次级抵押贷款供应商New Century Financial宣布破产。大规模的违约拖累了内核为次级抵押贷款的有价证券，影响开始溢出住房市场，迫使对冲基金经理和投资银行核销大量账面价值。

2008年的金融危机发生了什么？

到2008年春天，最大的投资银行之一雷曼兄弟，欠下6000亿美元债务。当该公司于2008年9月宣布破产时，银行贷款业务完全停止，全球金融系统的流动性消失。

短短数周里，道指暴跌3600点、美林证券被美国银行收购、联邦存款保险公司接管并将华盛顿互惠银行的资产转移到摩根大通、高盛和摩根士丹利为了获得更多联邦救助资金从投资银行转换为银行控股公司。国际贸易和工业生产下降，而且速度大于大萧条时期的速度，同时世界各地出现了大规模的裁员，失业率创下纪录。

2008年金融危机中损失了多少钱？

2008年的金融危机中损失的资金总额高达数万亿美元，而危机的影响广泛而持久致使难以计算出危机的总成本。不过，美国财政部在2012年4月公布了损失金额的估计值。

美国家庭财富损失总额为19.2万亿美元，包括抵押贷款违约后房产被没收，以及市场崩盘后大规模裁员导致失业率从5%跃升至2009年10月的10%，迁成家庭收入减少。

美国政府随后投入约23万亿美元用于救助等项目，主要是针对造成此次大危机的金融机构。

股市在当年蒸发了6.9万亿美元，道指从2007年的最高点腰斩，直到2013年3月才收复失地。

新的金融危机正在逼近？

正如Kindleberger所说，金融危机每隔10年左右就会爆发一次。2019年由新冠病毒引起的全球经济衰退似乎支持这一论断。

无论接下来的金融危机是什么，可能都不会像2008年那样严重，但安全起见还是对投资进行对冲，为可能发生的任何危机做好准备。

金融危机期间的最佳投资是什么？

金融危机期间最好的投资是管理良好、低负债水平及资产负债表良性的公司，比如被视为防御股票的公用事业、必需消费品和折扣零售商等。

美国联邦和市政债券也是不错的选择。因为政府有能力征税和印刷货币，投资于政府债券可以消除信用风险。但我们也要谨记，此类更安全的投资其回报也较低。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan