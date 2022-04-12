详解碳交易：何谓碳配额？如何交易？ - 嘉盛官网

什么是碳排放？

碳排放是指燃烧煤炭、石油和天然气等统称为化石燃料的材料后所排放的温室气体。呼吸作用和分解等过程会自然释放二氧化碳（CO2），但人类活动排放速度过快，以至于大自然不堪重负。

从而出现了全球变暖。科学家和活动家一直鼓励消费者和企业转向碳中和技术 - 如风能、太阳能和水电，与此同时也开启了碳封存进程。

碳封存存在于减少碳排放的任何一个环节。

什么是碳配额？

碳配额即一标准许可标准持有人可以排放一吨二氧化碳或其它温室气体，是一种信用体系，旨在令碳抵消可衡量，从而尽可能地减少、消除或避免二氧化碳的排放。

碳配额计划最初由欧盟委员会于2005年1月提出，是为约束企业污染环境所做努力的一部分，也是为了早日实现《京都议定书》制定的减排目标。

每家公司或每个国家都拥有一定数量的配额，可以排放一定数量的二氧化碳。如果配额用完还要排放，必须花钱购买，配额持有者之间可以互相买卖。

这样可以鼓励企业加速降污染，节省碳配额，既可出售亦可保存以备将来之需。

为了鼓励企业继续努力减少排放，配额总量将随着时间的推移而减少。2017年，欧盟决定在2030年之前每年降低总量2.2%，这个数字之前设定为1.74%。

该计划深受欢迎，企业纷纷努力在2050年达到净零排放，推动2021年碳配额价格飙升了989%：从2021年1月4日的80美分/公吨上涨到11月22日的8.71美元/公吨。

但这个系统一团糟，创造碳配额的国家和出售碳配额的国家之间的交易生成了太多碳配额，有时甚至计算两次，而且碳排放是否真正被减少又缺少评估方法。

所以，在2021年11月举行的格拉斯哥Cop26气候峰会上，各国同意将创建配额质量更高、规则更严格的全球碳配额市场。因此，这个市场被置于更严格的监管之下，但透明度和信任度的提升带来交易量增加。

什么是碳排放交易？

碳排放交易是对二氧化碳价格的炒作。二氧化碳价格基于欧盟配额（EUA）期货合约，一份合同就是一配额，持有者有权排放一吨二氧化碳当量气体。

日益普及之下欧盟配额期货已成为希望在碳交易市场获利和有对冲风险需要的个人的新选择。除了欧盟配额期货也有其它的碳期货供应商，但前者占据了全球市场的大半江山。

与买方在到期时收到标的资产的其它期货合约不同，EUA的买方承担交付与当年排放温室气体数量相称的合约的法律义务。如果交付数量有误，每超量一吨二氧化碳将被罚款100欧元/吨二氧化碳当量，并购买正确数量的EUA补差。

2022年前三个月，EUA期货的价格在57美元到96美元之间波动。价格上涨可能也会导致超量二氧化碳罚款价格的上涨。

影响碳配额价格的因素

二氧化碳价格并不固定，和其它大宗商品市场一样由市场供求关系驱动，即个人交易者可以依据对价格涨跌的判断建立不同方向的头寸。

如果企业需要的碳配额超过供应量，即为需求大于供应，市场价格将上升。而如果公司减少需求并开始出售碳配额，即为供应大于需求，价格将下降。如果企业不再需要碳额度即离开碳交易市场，这正是碳市场的独特之处。

研究表明，经济活动对定价的影响最大。当经济较健康时，对基础设施、住房开工和消费产品的需求会增长，从而促使工业生产增加，继而转化为更多的污染活动。

比如， 2020年12月疫情最严重时期到2021年11月经济再次开始增长，EUA的价格从33欧元/吨二氧化碳增加到73欧元/吨二氧化碳。

碳市场的流动性通常在12月最高，此时报价也最稳定，原因在于履约期接近尾声（12月31日结束）时企业实际年度碳排放量变得清晰，将开始考虑当年碳配额是否足够全年之用，以及为对冲来年义务需要购入多少合约。

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