点差押注交易在纳税方面的优势- 嘉盛官网

什么是点差押注交易？

点差押注交易是一种衍生品交易模式，可以押注市场的未来方向而永远无需持有所交易产品的标的资产。也就是说，可以对市场的上涨和下跌进行投机且无需纳税。

点差押注交易需要纳税吗？

不需要。在英国进行点差押注交易无需纳税，免于承担印花税和资本利得税，即无需向HMRC报告利润或亏损。英国以外司法管辖区的税法会有所不同，规定也会有变化。

读者就业状态的不同将适用不同的税收规定，只有在点差押注交易非主要收入来源时才免税。点差押注交易不能抵减应纳税额，即不能以点差押注交易的亏损扣减其它资本利得。

点差押注交易为何免税？

点差押注交易之所以免税是因着其归类为投机性押注而非投资的缘故，即进行点差押注交易时并非买入公司股票 – 或任何其它的交易产品 – 而是预测市场价格的涨跌。

点差押注交易的提供商将向HMRC纳税，但个人交易者免税。

点差押注交易的税收优势

正常情况下，投资利润落袋的前提是卖出股票并为盈利支付资本利得税和印花税，税金金额则取决于当前所持有的资本额和获得的盈利额。

但进行点差押注交易时从未真正拥有任何交易产品，平仓时获得的利润就是真实入账金额。

我们举例说明。假设以每股1英镑的价格买入ABC公司1000股股票，决定在股价达到1.60英镑时即平仓，潜在利润为600英镑。如果假设资本利得税税率为20%、印花税税率为0.5%，则为此总计付出利润的20.5%，即122.99英镑，落袋477.01英镑。

但如果通过点差押注落实上述交易，则600英镑的利润无需缴纳任何税款。

对点差押注交易免税的国家

金融点差押注交易只在英国和爱尔兰有提供，其它国家则需要借道差价合约、期权与期货等交易工具，而这些交易在英国都需要纳税。不同国家适用的税法可能有所不同。

点差押注交易与股票交易

点差押注交易和传统投资组合承担的风险几乎相等，只是不需要持有标的股票，是后者的流行替代品。和传统投资一样，在标的资产价格上涨时获利。

但点差押注还有一系列其它好处，或值得一看。

点差押注可以启用杠杆，即只需支付头寸全部价值的一定百分比，即保证金即可开仓。假设希望买入价值5000英镑的股票，如果按传统的股票投资，必须提前全额支付5000英镑，但如果进行点差押注，或许只需支付全额的20%，即1000英镑。

而在实现利润或亏损方面，总额将自总持仓中扣除，而不仅仅是保证金。也就是说，利润可以被放大，当然，亏损也是。

通过点差押注交易还可以在一个账户中交易多个市场。大部分股票交易账户的交易对象仅限于股票、ETF等基金，而点差押注账户可以进入数千个金融市场。

点差押注交易的成本

点差押注交易不仅不需纳税还无需承担佣金费用，因为开仓的成本已计入点差当中，即每个市场的买入价和卖出价的价差。点差的存在意味着投资者的买入价格总是略高于市场价格而卖出价总是略低于市场价格。

点差押注交易还有一些其它的成本，要看选择持有头寸的时间长度，以及是否要求提供额外的服务。

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