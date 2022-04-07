何谓新闻交易？ - 嘉盛官网

什么是新闻交易？

所谓新闻交易是一种以股票、货币等市场的突发新闻为策略基础的技术。突发新闻可以是经济报告、公司公告 – 财报、管理层变动与股票分拆 – 以及出人意料的地缘政治事件。

社交媒体对交易策略的影响力也日渐增强。我们看到，Reddit论坛的崛起赋予零售交易者与华尔街抗衡的力量，也看到Elon Musk短短一条推文就导致特斯拉市值蒸发数百亿。

如何通过阅读新闻进行交易？

阅读新闻似乎是个非常简单的动作，也是非交易者大部分时候的日常。但如果阅读新闻是为了交易，那就需要我们能够判断并区分哪些因素将影响市场而哪些又不会影响市场。

广义而言，新闻可以分为两类：常规新闻和突发新闻。

常规新闻：是有预定发布日期的事件，我们可以至少提前一周通过经济日历了解。金融市场因此拥有充分的分析和预测时间，在事件公布之前就反映于价格中。除非结果不同于预期，否则这些新闻并不总是引导价格变动。这其中的例子有央行利率决议、经济数据发布和季度财报。 突发新闻：是出乎所有人意料的宣告。包括全球疫情、地缘政治冲突、天气变化、恐怖袭击和金融危机。这些事件所具有的突然性使其在披露时可能搅动整个金融市场，交易者和投资者随之为可能发生的后果做准备而调整头寸。突发新闻亦即黑天鹅事件。

阅读新闻的频率则取决于读者的交易策略。大部分长期投资者会避免追逐新闻，只在很少情况下才会基于事件做出决策。但交易者可以在事件后的短线波动中找到机会。比如，日内交易者可能每天多次查看新闻，寻找交易机会。

积极的消息带来买入机会，消极的消息一般导向抛压，带来做空机会。

交易新闻

新闻公告往往影响整个金融市场，比如股票和指数。这就需要读者在下单之前全面了解新闻公告及其对市场的影响。

但我们也要谨记，历史并不总是重复，需要落实合适的风险管理策略，减轻看法出错造成的后果。

如何利用新闻交易股票？

思考新闻事件对不同的股票与板块的影响至关重要。比如，当经济衰退时，工业股的营收通常因为项目开始减少而下降，而防御股则有能力抵御经济低迷。

利用新闻交易股票最常见的方法是针对当前持仓或感兴趣的公司设置警报，关注如下事件：

财报发布 – 包括对即将发布的财报的分析，因为重要的波动往往在事件本身之前就发生，即所谓的“听传闻买进，见事实沽出”。

公司行业 – 比如分红、股票分拆、并购

政府经济报告 – 比如就业统计数据、耐用品订单和 GDP

如何利用新闻交易货币对

货币对交易市场全天波动，利用新闻是该市场常见的交易策略。不同于股票市场，货币对交易市场总是开放交易，这样的性质使其成为交易上班时间之外公告的首选市场。

货币对交易市场的波动性众所周知，交易者在新闻发布后入场造就高成交量，引导价格更加剧烈地波动。

货币对大部分时候对以下被视为经济健康程度的关键指标做出反应：

GDP

非农就业报告

房屋销售

消费者物价指数

再次提醒读者，重大行情发生于真实数字偏离预期之后。

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