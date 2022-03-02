空头回补：定义与原理- 嘉盛官网

空头回补是金融市场的一种现象，发生于价格急涨迫使空头了结头寸之时。本文带大家了解空头回补的定义、价格剧烈波动的成因以及如何发现空头回补。

作者： 高级财经作者
2022/3/2 20:03:00
作者： 高级财经作者

什么是空头回补？

空头回补是一个术语，指价格急涨迫使持有有价证券空头的交易者认亏出场。价格的上涨鼓励更多多头涌现，刺激非理性看涨情绪。这实现了字面意义上的将空头“挤出”市场的效果。

所谓卖空有价证券，实际上是交易者从经纪商那里借入股票卖出，并且打算之后以较低的价格买回来。卖出的价格与低买的价格之间形成的价差即为交易者的利润。

但如果市场不跌反涨，空头将被迫以较高的价格买入股票，最终认赔出场。

这就是所谓的空头回补。而当市场转为上涨，一些空头为了止住亏损匆忙了结头寸。如果足够多的市场参与者采取同样的策略，该有价证券的价格将飚涨，迫使越来越多的空头亏损出场。

 

空头回补发生的原因？

空头回补之所以发生是因为投资者和交易者的想法改变 从极端看跌转为看涨。这样的转变势头迅猛，诱发的原因也很多。

第一个原因是基本面驱动因素，比如经济数据发布、企业财报甚至只是个股消息，都可以转变交易者的心态 在有价证券进入超卖状态后的情况尤其明显。

比如特斯拉股价。股价先是因为生产问题和一个车型发生撞车事故而下跌，之后在Elon Musk发布推文促使很多空头退场影响下价格反转，此即谓空头回补。

其次是技术指标因素。价格到达某些价位时会发出信号，吸引无数的技术交易者行动。关键指标指示股票价格超卖，当条件满足时可能暗示下跌趋势反转，并可能引向空头回补。

 

如何找到空头回补股？

找到可能即将发生空头回补的股票的方法有以下几种：

  1. 市场情绪 指向股票的整体看法。在发生空头回补之前，市场的态度将从负面转向较为正面。我们可以运用成交量、交易者持仓报告和VIX等指标评估市场情绪。
  2. 空头持仓百分比 指向一旦价格上涨彼此竞争买回股票的空头数量有多少。这个百分比越高，择机买入股票而非做空股票的交易者数量越多。
  3. 做空率 将股票空头数量除以股票的平均每日成交量。该比率越高，空头帮助推高股价的可能性越大。
  4. 动量指标 表明价格波动的速度和强度的变化。比如相对强弱指标（RSI）、平滑异同移动平均线(MACD)等。

 

大众汽车的空头回补事件

大众汽车（Volkswagen）的股价在2008年全球金融危机期间因为同行保时捷（Porsche）的动作而遭遇空头回补行情。

豪车生产商保时捷在2006年宣布，将增持大众汽车的股票。如果加上德国政府持有20%股票，大众汽车可供公众投资者交易的股票数量非常少。这启动了大众汽车股票的上涨行情。

股价的反弹贯穿了2007年，但对冲基金和投资者随后开始觉得股价过高，理由不仅有危机期间汽车需求锐减，还有大众汽车的负债激增。

这使得大众汽车的股票成为做空香饽饽，股价理应下跌。而当保时捷确认不会增持大众汽车股票时，很多人受到鼓舞开始借入股票并卖出。

然而，保时捷在接下来的半年里改变了主意，宣布除了本就持有的42.6%大众汽车股票以外，还通过现金结算的看涨期权获得31.5%的股份。

此举令对冲基金和卖空交易者措手不及。将保时捷总计持有的74.1%的股份与德国政府的持股相加后，大众汽车剩余可供交易的股票数量占比不到6%

而卖空交易者借入13%左右的股票并卖出。也就是说，空头不得不在不到6%的股票中争相买回13%的股票。空头彻底慌了。

随之而来的争夺推动大众汽车的股价短短两天内从210欧元跃升至1000欧元以上，空头回补的价格越来越高。

大众汽车的市值一度达到3700亿美元，短暂地斩获全球最有价值公司的头衔。然而，在200810月触顶后，股价四天内暴跌58%

图表: TradingView

 

特斯拉股票的空头回补行情

在被做空最多的知名股票排行榜上，特斯拉占有一席之地。看跌情绪背后的主因是特斯拉股价相对盈利过高，很多人相信其超买。

2020年年初，特斯拉股票有超过18%为空头头寸，与过去几个月股价超过四倍的涨幅形成鲜明对比。空头可能损失惨重。

新冠疫情造成股市暴跌，对空头来说仿佛一场及时雨。卖空交易者在20203月短短几天内就将数十亿收入囊中。

之后出现了空头回补行情。20208月，特斯拉股价一个月内自300美元上涨至450美元，刺激因素也不过就是一些好消息。2020年末，卖空交易者累计亏损400亿美元左右。

202111月，特斯拉股价上涨至远超10000美元的水平，但还是有成群结队的卖空交易者押注其下跌。从特斯拉存在的问题看，空头也并不是完全错了。截至20221月，特斯拉股价下跌12%，按市值计算为空头带来23亿美元的利润。

特斯拉出现的空头回补行情在图表上看并不引人瞩目，但也是一个例证，展现了一家抓住公众想象力的公司在引爆完美风暴方面的能量。

图表: City Index

 

GameStop股票的空头回补行情

20211月，在针对华尔街基金经理的空头回补行动带动下，GameStop股价涨逾四倍。

GameStop是一家受欢迎的视频游戏和电子产品零售商，理所当然地取得了成功。但网络服务的崛起削弱实体商品的需求，GameStop在其中艰难求生，亏损日渐扩大，股价因此下跌。

股价一度跌至2.57美元左右，Reddit旗下的WallStreetBets用户可能基于对这家陷入困境的公司的感情，而不一定是基本面考虑，以及对从GameStop股价下跌中获利的“有毒”对冲基金和华尔街金融机构的集体厌恶感作用下，认为该公司的股价被低估。

该社区在短短几天内推动GameStop的股价升至500美元高点，迫使卖空交易者付出可观的现金。据报道，一些对冲基金因为持有该公司的空头头寸而破产，按市值计算亏损最高峰达到60亿美元。

现在这已成为散户交易者心中有关大卫决战歌利亚的典范，一年过去了，GameStop还是Reddit讨论最多的股票之一。

 

图表: City Index

 

AMC空头回补行情

新冠疫情爆发之初电影院被迫关门，导致AMC Entertainment面临破产，其股票也遭到大量做空。20203月股价从6美元左右跌至区区2美元。

为筹集资金，该公司被迫向市场和一家名为Mudrick Capital的集团出售1.31亿股股票，并在20204月多次尝试发行更多股票，但每次都因各种各样的原因被迫取消。

就在此时上演了空头回补行情。和其它在几天内完成的空头回补不同，AMC的空头回补持续了几个月。20205月，多头开始表露对AMC股票的兴趣，并推动其价格回到4美元和5美元水平。

时间转眼到了20211月，一个名叫“apes”的网络社区成立并说服了数十万人购买AMC股票。散户投资者的涌入 又一次通过r/WallStreetBetsYouTube用户引爆，催生了一次迷你空头回补行情，价格自3美元上涨至19美元附近。

但事情并没有就此止步。5月份，网络社区“apes”成功将股价推高至30美元附近。AMC随后于62日宣布向所有散户提供免费爆米花，股价一天内自30美元冲高至63美元。持有空头的对冲基金与金融机构亏损数十亿美元。

图表: City Index

 

与此同时，于20215月买入AMC的散户投资者（常被称作“傻钱”）账户价值增长7倍多。

截至20222月，AMC仍然是市场上做空头寸最多的股票之一。

 

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