财报表现不佳拖累FTSE

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/30 15:50:00
0 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

今天早上的英国企业财报表现并不好，原因是疫情的扩散正在侵蚀一些企业的前景。FTSE目前下跌近0.6%，但房屋营建商与公用事业股提供了一定的缓冲。

英国电信（BT）报告三季度营收下降且警告限制中国科技公司在英国的5G布局将增加其吉比特计划的成本5亿英镑，该电信公司的股价随后遭遇最沉重的抛压。

壳牌（Shell）表示，盈利减少23%以及净利润降幅远高于23%的原因是上季度油价下滑。投资者同时抛出壳牌与其竞争对手英国石油（BP）的股票，预计英国石油下周二的财报表现相似。

如果是在较正常的市况中，随着油价自本财报发布季以来，即伊朗与美国在1月初关系紧张时期，已经反弹，英国石油的股价的下行压力本应得到一定的减轻。但由于疫情的扩散，油价前景开始恶化。布伦特原油跌破了58大关，并且不大可能呈现任何反弹信号，直到中国战胜病毒并且全面恢复经济活动。

英镑下跌，等待英国央行决议

英国央行今天再度召开会议且这一次的决策前景不那么明朗。在此次会议召开之前，九名成员中有四人暗示，为帮助振兴英国放慢的经济发展，可能是时候减息。但自那以后的英国经济指标已经开始略有改善，楼市数据改善得尤其明显。“脱欧后会发生什么”仍是个巨大的问号，而且，且投资者眼下似乎不需要直面担心，但脱欧在未来时间里对企业的影响依然不清楚。英镑兑美元小幅下跌，跌幅小于英镑兑欧元。


相关主题： 英镑 股市

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

英镑/美元暴跌创下1985年以来最低点，会在哪里止跌？ - 嘉盛官网
Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
九月 26, 2022 03:37 上午
    英镑/美元：平价前景若隐若现- 嘉盛官网
    Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
    九月 21, 2022 06:28 上午
      英国2022保守党党魁选举：对英镑有何影响？ - 嘉盛官网
      Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
      八月 19, 2022 05:44 上午
        英国2022保守党党魁选举：谁将成为下任首相？ - 嘉盛官网
        Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
        八月 18, 2022 06:06 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。