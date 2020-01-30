财报表现不佳拖累FTSE

今天早上的英国企业财报表现并不好，原因是疫情的扩散正在侵蚀一些企业的前景。FTSE目前下跌近0.6%，但房屋营建商与公用事业股提供了一定的缓冲。

英国电信（BT）报告三季度营收下降且警告限制中国科技公司在英国的5G布局将增加其吉比特计划的成本5亿英镑，该电信公司的股价随后遭遇最沉重的抛压。

壳牌（Shell）表示，盈利减少23%以及净利润降幅远高于23%的原因是上季度油价下滑。投资者同时抛出壳牌与其竞争对手英国石油（BP）的股票，预计英国石油下周二的财报表现相似。

如果是在较正常的市况中，随着油价自本财报发布季以来，即伊朗与美国在1月初关系紧张时期，已经反弹，英国石油的股价的下行压力本应得到一定的减轻。但由于疫情的扩散，油价前景开始恶化。布伦特原油跌破了58大关，并且不大可能呈现任何反弹信号，直到中国战胜病毒并且全面恢复经济活动。

英镑下跌，等待英国央行决议

英国央行今天再度召开会议且这一次的决策前景不那么明朗。在此次会议召开之前，九名成员中有四人暗示，为帮助振兴英国放慢的经济发展，可能是时候减息。但自那以后的英国经济指标已经开始略有改善，楼市数据改善得尤其明显。“脱欧后会发生什么”仍是个巨大的问号，而且，且投资者眼下似乎不需要直面担心，但脱欧在未来时间里对企业的影响依然不清楚。英镑兑美元小幅下跌，跌幅小于英镑兑欧元。