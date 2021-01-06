两种交易值得关注：佐治亚州决选结果出炉前的英镑/美元，Greggs销售下滑势头放缓

民主党决选领先，英镑/美元上扬
12月服务业PMI数据发布前，英镑/美元小幅走高，同时，投资者正静待佐治亚州参议院决选最终结果出炉。
截至本文撰写时，民主党人Warnock已赢得一个参议院席位，第二个席位选票仍在统计中。若民主党决选获胜，将为乔•拜登更顺利地推进其政治议程铺平道路，议程包括收回特朗普减税政策、提高工资和加强监管。
英国12月服务业PMI数据料报于49.9，确认小幅收缩。但随着英国重回封锁状态，形势或于近期内迅速恶化。
英央行行长安德鲁•贝利将在英国财政部特别委员会作证。
美国方面，重点关注ADP薪资报告和美联储会议纪要。
技术面前景
英镑/美元徘徊于1.3650美元。汇价交投于50和20均线上方，时段稍早自20均线反弹。落在50上方并远低于超买区域的RSI也支持看涨动能，表明后市或有更多上行空间。
只有在1.3650一线展开有意义的突破才能重新测试近期高点1.37。
另一方面，若跌破20日均线1.3620，则可能打开探向50日均线1.3560和1月低点1.3535的大门。
Greggs股价跳涨4%，还能继续冲高吗?
这家面包连锁店预计，在4季度销售额大跌至2.93亿英镑后，截至1月2日一财年税前亏损将达到1500万英镑，低于去年创记录的1.08亿英镑利润。
不过，Greggs成功减缓了销售下滑的速度，因为第四季度同店销售额平均为2019年的81.1%，较第三季度的71.2%有所改善。这表明，Greggs正在适应自身所面临的大流行挑战，其股价于早盘应声提振。
技术面前景
Greggs开盘跃升逾4%，升穿11月初以来一直交投其内的水平通道上轨。
Greggs目前位于20和50日均线上方，且高于11月初以来上行趋势线，表明看涨趋势已成形。
RSI落在50上方看涨区域，但仍远低于70，表明后市或有进一步上行空间。
若确认升穿1850通道上轨，或测试1900/10，股价在过去9个月间多次尝试突破该价位未果。若拿下，焦点看向心理水平2000。
反之，支撑位可见于水平支撑1800，然后是20均线1750，上升趋势线1720。若下穿50均线1650，或引发更大幅抛售行情。