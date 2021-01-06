两种交易值得关注：佐治亚州决选结果出炉前的英镑/美元，Greggs销售下滑势头放缓

民主党决选领先，英镑/美元上扬

12月服务业PMI数据发布前，英镑/美元小幅走高，同时，投资者正静待佐治亚州参议院决选最终结果出炉。





截至本文撰写时，民主党人Warnock已赢得一个参议院席位，第二个席位选票仍在统计中。若民主党决选获胜，将为乔•拜登更顺利地推进其政治议程铺平道路，议程包括收回特朗普减税政策、提高工资和加强监管。

英国12月服务业PMI数据料报于49.9，确认小幅收缩。但随着英国重回封锁状态，形势或于近期内迅速恶化。

英央行行长安德鲁•贝利将在英国财政部特别委员会作证。

美国方面，重点关注ADP薪资报告和美联储会议纪要。

技术面前景

英镑/美元徘徊于1.3650美元。汇价交投于50和20均线上方，时段稍早自20均线反弹。落在50上方并远低于超买区域的RSI也支持看涨动能，表明后市或有更多上行空间。

只有在1.3650一线展开有意义的突破才能重新测试近期高点1.37。

另一方面，若跌破20日均线1.3620，则可能打开探向50日均线1.3560和1月低点1.3535的大门。