两种交易值得关注：富时指数、美元/加元

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/4/20 13:00:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国就业数据公布，英镑应声上涨，富时指数走势不及其他股指

富时指数上周表现强劲，录得逾1.7%涨幅，自疫情爆发以来首次升穿7000点。

英镑/美元走强意味着富时指数相对于其他指数表现滞后。

英国失业率意外自5%降至4.9%，优于预期的5.1%。3月失业救济申领人数为10.1万，远低于预期，2月为86.6万，预期24.5万人。

富时指数接下来怎么走?

富时指数自去年11月以来一直交投于广泛上升通道内部。股指落在日线图上升中的20和50指数均线上方。

RSI似乎有点超买，但低吸倾向或继续成为今日行情驱动。

今天的重点是7000。该整千数位吸引了大量关注度。 

近期突破来自6800，该价位现已转为强劲支撑水平，或支持股指最终攻向7130阻力位，进而看向7200。

若失守6800，6760位置的50均线将发挥作用，然后是上升通道下轨6630。


美元/加元需跌破1.2475才能进一步走跌

美元连续第二个交易日走低，不过市场情绪依然平静。

油价上涨为加元提供支撑。在上周上涨6%之后，西德州中质油本周再度上涨1.6%。

美国石油协会(API)原油库存数据将于今天晚些时候公布。

美元/加元接下来怎么走？

美元/加元于欧洲市场开盘前下破1.25。货币对正逼近一个关键支撑以完成4小时图圆顶看跌形态。

在自持续两个月的支撑位反弹后，货币对未能升穿其50均线及下行通道上轨，看跌形势强化。RSI支持汇价进一步走低。

但货币对需要下穿两个月支撑位1.2470才能完成看跌形态，并继续抛售探向3月低点1.365。

只有有意义地突破1.2535才有望展开反弹，该价位汇聚了50指数均线和上升趋势线上轨。在此之上，买盘目标或锁定1.26，然后是3月高点1.2650。


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