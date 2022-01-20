美元/加元确立头肩顶形态，后市目标1.2290区域- 嘉盛集团官网

加拿大在这个经济数据稀少的早上揭晓了备受瞩目的12月CPI报告。表面CPI月率下跌0.1%，实际上符合预期。但如果转换成年率，我们就会发现其上升至4.8%，创下1991年以来最高点。媒体晚些时候就会抓住这个事实。

美元/加元交易者忽略该符合预期的报告，转而重点关注市场上的整体冒险氛围以及加拿大最重要的出口商品原油，其价格正交投于2014年10月以来最高点的事实。

该北美货币对技术面下破头肩顶形态的颈线1.2620，确认了此形态成立，也符合我的同事Joe Perry上周做出的预期。按该形态高度（即340点子）衡量的下跌目标在6月-10月前支撑1.2290区域：

来源: TradingView, StoneX

美元/加元是否全力下破1.2300尚不可知，但只要有油价和经济数据保持强劲的前提条件，最有可能的方向还是下跌。经济数据方面，本周余下时间值得关注的相关报告如下(均为美国东部时间):

周四

8:30: 美国 费城联储制造业指数

10:00: 美国 成屋销售

11:00: EIA原油库存报告

周五

全天: 世界经济论坛2022年年会

8:30: 加拿大零售销售

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