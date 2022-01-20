美元/加元确立头肩顶形态，后市目标1.2290区域- 嘉盛集团官网

加拿大通胀年率上升至1991年以来最高点4.8%，将如何影响美元/加元的走势？

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/1/20 16:17:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

加拿大在这个经济数据稀少的早上揭晓了备受瞩目的12CPI报告。表面CPI月率下跌0.1%，实际上符合预期。但如果转换成年率，我们就会发现其上升至4.8%，创下1991年以来最高点。媒体晚些时候就会抓住这个事实。

美元/加元交易者忽略该符合预期的报告，转而重点关注市场上的整体冒险氛围以及加拿大最重要的出口商品原油，其价格正交投于201410月以来最高点的事实。

该北美货币对技术面下破头肩顶形态的颈线1.2620，确认了此形态成立，也符合我的同事Joe Perry上周做出的预期。按该形态高度（即340点子）衡量的下跌目标在6-10月前支撑1.2290区域：

来源: TradingView, StoneX

 

美元/加元是否全力下破1.2300尚不可知，但只要有油价和经济数据保持强劲的前提条件，最有可能的方向还是下跌。经济数据方面，本周余下时间值得关注的相关报告如下(均为美国东部时间):

周四

8:30: 美国 费城联储制造业指数

10:00: 美国 成屋销售

11:00: EIA原油库存报告

周五

全天: 世界经济论坛2022年年会

8:30: 加拿大零售销售

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 美元 美元/加元 加元 通胀

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

美国市场开盘报告：股市企稳，重点关注推特与银行走势- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
四月 19, 2022 07:44 上午
    重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网
    Fiona Cincotta
    四月 13, 2022 03:55 上午
      二季度展望：俄乌战争、通胀与利率及其影响- 嘉盛官网
      Fiona Cincotta
      四月 12, 2022 07:15 上午
        亚洲市场开盘报告：FOMC会议记录发布后美元指数创下近2年高点- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 7, 2022 03:31 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。