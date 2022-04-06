警惕美元/加元突破，关注关键价位的得失- 嘉盛官网

最近几周欧元、日元和澳元波动剧烈，而相比之下美元/加元围绕着1.2500上下50点子的区间盘整了一周多，交易者的注意力被前者吸引而忽视了后者也在情理之中。

美元/加元对应的两个国家美国和加拿大的经济增长一直相对活跃，但挥之不去的物价压力也在促使财政与货币政策决策层积极紧缩银根。事实上，交易者眼下计入FOMC在5月初的下次会议加息50个基点的几率约为75%，未来半年加息几率约为185个基点；而对加拿大央行计入的前景分别为66%左右和170个基点。

值得注意的是，周五揭晓的、备受瞩目的美国非农就业报告不足以唤醒美元/加元，但将于本周五公布的加拿大就业报告值得关注。读者可能还记得，上月的加拿大就业报告显示新增近34万人，其中有超过12万为全职岗位。考虑到两国的相对人口规模，这个数字相当于美国非农就业人数新增300万强。经济学家预计加拿大本月就业人数相比上月显著下降，净新增8万左右，其中4万左右为全职岗位。

接下来看图表。美元/加元值得关注的首个区域在目前的短线区间1.2450-1.2550，如果向上突破，可能进攻测量目标1.2650附近。但从近期下跌趋势以及加拿大经济数据可能表现强劲这两个方面判断，向下突破的可能性更高。如果下破，价格或急跌至1.2350，甚至下探10月低点1.2300附近：

来源: TradingView, StoneX

沉淀一周后，美元/加元本周或蓄势突破，波动性可能增加。

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