警惕美元/加元突破，关注关键价位的得失- 嘉盛官网

将于周五披露的加拿大就业报告值得关注，或促使美元/加元突破短线区间。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/4/6 15:40:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

最近几周欧元、日元和澳元波动剧烈，而相比之下美元/加元围绕着1.2500上下50点子的区间盘整了一周多，交易者的注意力被前者吸引而忽视了后者也在情理之中。

美元/加元对应的两个国家美国和加拿大的经济增长一直相对活跃，但挥之不去的物价压力也在促使财政与货币政策决策层积极紧缩银根。事实上，交易者眼下计入FOMC5月初的下次会议加息50个基点的几率约为75%，未来半年加息几率约为185个基点；而对加拿大央行计入的前景分别为66%左右和170个基点。

值得注意的是，周五揭晓的、备受瞩目的美国非农就业报告不足以唤醒美元/加元，但将于本周五公布的加拿大就业报告值得关注。读者可能还记得，上月的加拿大就业报告显示新增近34万人，其中有超过12万为全职岗位。考虑到两国的相对人口规模，这个数字相当于美国非农就业人数新增300万强。经济学家预计加拿大本月就业人数相比上月显著下降，净新增8万左右，其中4万左右为全职岗位。

接下来看图表。美元/加元值得关注的首个区域在目前的短线区间1.2450-1.2550，如果向上突破，可能进攻测量目标1.2650附近。但从近期下跌趋势以及加拿大经济数据可能表现强劲这两个方面判断，向下突破的可能性更高。如果下破，价格或急跌至1.2350，甚至下探10月低点1.2300附近：

来源: TradingView, StoneX

 

沉淀一周后，美元/加元本周或蓄势突破，波动性可能增加。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 美元 加元 外汇 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

美国市场开盘报告：股市企稳，重点关注推特与银行走势- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
四月 19, 2022 07:44 上午
    重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网
    Fiona Cincotta
    四月 13, 2022 03:55 上午
      二季度展望：俄乌战争、通胀与利率及其影响- 嘉盛官网
      Fiona Cincotta
      四月 12, 2022 07:15 上午
        亚洲市场开盘报告：FOMC会议记录发布后美元指数创下近2年高点- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 7, 2022 03:31 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。