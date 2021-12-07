加拿大央行会议前瞻：或按兵不动- 嘉盛集团官网

上周五美国公布的非农就业报告远差于预期，引起了关于其可能如何影响FOMC下周决策的热烈讨论，但更符合“就业报告直接影响央行决策”条件的是美国北部邻国加拿大的情况。

加拿大上周五发布的就业报告显示，上月新增就业人数高达15.4万人。如果将人口规模的因素纳入考虑，这个数字相当于美国新增就业人数130万人。最重要的是，加拿大失业率骤降至疫情前的水平附近，即6.0%。对于始终关注着就业和通胀的加拿大央行来说，上周五的就业报告无疑一定程度缓解了行长及其同事的焦虑。

如果不是Omicron变异病毒的出现，面对远高于目标的通胀率，加拿大央行当然具备考虑开始提前“正常化”政策（可以解读为“加息”）的条件。但因为Omicron变异病毒的毒性、医治效果和疫苗抵御方面仍然有诸多未知，组成加拿大央行的保守决策成员更有可能决定推迟加息，直至明年年中到来之前的某个时点。

纵然如此，除非Omicron变异病毒给经济造成重大扰乱，否则我们还是预计加拿大央行重申，加拿大经济有望在明年实现全面复苏，以及加息周期最快可能在明年上半年启动。如果加拿大央行行长及其同事给出强硬基调，则有望在年底前赋予本季度迄今最强主要货币之一的加元足够强的下档支撑。

技术面观点：澳元/加元

我们重点来看澳元/加元。该货币对在0.9110-0.9380区间盘整长达半年后于上月底强力下破至20个月低点，如果得到加拿大央行的配合，或许具备形成强有力趋势的成熟条件。

至于后市展望，从200天、100天和21天指数移动均线均指向成熟的下跌趋势判断，只要受制于前支撑-现阻力0.9110，该货币对阻力最小的方向可能仍然是下行。

澳元/加元业已在上周五下破疫情后期反弹行情的50%回档位0.9030，下个合乎逻辑的支撑位在61.8%回档位，即接近0.8800的水平，只是不大可能直线下落至该位。相反，交易者在长期下跌的大趋势下，可能选择在盘中反弹时沽出并在短期下跌后了结头寸：

来源: TradingView, StoneX

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