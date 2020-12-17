欧元/英镑考验0.9000；关注联邦快递财报

欧元/英镑考验0.9000，等待英国央行决议与脱欧结果

• 脱欧对话似乎取得进展

• 英国央行的政策料保持不变

• 如果讨论负利率选项，或削弱英镑买需





欧元/英镑自0.8870反弹，过去三周持续走高，并在12月初摸至0.9230高点。自那以后，欧元/英镑击穿其50均线与11月23日以来的上升趋势线，跌幅达到2.3%。今天，该货币对跌穿100期均线，呈现看跌画面，这点还得到了RSI下降至熊市区域且没有超卖的支持。

如果后市涌现跟风卖盘，则下看0.90心理关口与12月9日低点0.8980，然后剑指12月低点0.8930。

但若收复100期均线所在的0.9025，则有望上攻昨天高点0.9050后上测试上升趋势线所在的0.9070，站于其上的话逆转当前下跌趋势，上档目标0.9150。

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