欧元/英镑考验0.9000；关注联邦快递财报

英国央行的市场影响力让位于脱欧乐观情绪，空头或推低欧元/英镑。联邦快递在疫情中一直表现出色，股价可在财报发布后创下历史新高吗？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/17 14:36:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/英镑考验0.9000，等待英国央行决议与脱欧结果

• 脱欧对话似乎取得进展
• 英国央行的政策料保持不变
• 如果讨论负利率选项，或削弱英镑买需

欧元/英镑自0.8870反弹，过去三周持续走高，并在12月初摸至0.9230高点。自那以后，欧元/英镑击穿其50均线与11月23日以来的上升趋势线，跌幅达到2.3%。今天，该货币对跌穿100期均线，呈现看跌画面，这点还得到了RSI下降至熊市区域且没有超卖的支持。

如果后市涌现跟风卖盘，则下看0.90心理关口与12月9日低点0.8980，然后剑指12月低点0.8930。

但若收复100期均线所在的0.9025，则有望上攻昨天高点0.9050后上测试上升趋势线所在的0.9070，站于其上的话逆转当前下跌趋势，上档目标0.9150。

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联邦快递（FedEx）股价有望在财报发布后走高吗？

  • 二季度财报定于收盘后发布
  •  预计EPS为4.01美元，营收 195亿美元
  • 电商业务表现抢眼，二季度与三季度业务量分别增长25%和31%
  • 近期前景看涨，疫苗如果发放，会导致需求减弱吗？

 

在自3月中旬低点缓慢反弹之后，今年迄今联邦快递的股价上涨了99%，其中大部分涨幅出现在7月财报发布之后。

联邦快递股价击穿了2018年4月创下的前历史高点275，之后持续走高，于12月9日劲涨至305的历史高点。此后，股价回落，目前报在288，但仍守在50与100天均线上方。虽然刚刚考验了20天均线，但到目前为止没有吸引跟风卖盘。

RSI维持看涨趋势（虽然力度不大），目前处于牛市区域内，这暗示股价后市或扩大上行。

眼下的阻力位可见于20期均线290，然后是历史高点305。如果站上后者，上看310。

下档支撑可见于50期均线280。50期均线的支撑良好，5月中旬以来始终坚挺。如果攻克此均线，可能具有重大意义，或逆转当前上涨趋势，为扩大跌势至11月低点255打开空间。

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