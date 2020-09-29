重点关注美国两党候选人首次电视辩论

事件

现任美国总统特朗普与前副总统拜登参加2020年大选首次直播电视辩论

时间

美东时间周二（9月29日）晚上9:00-10:30

地点

这次辩论在位于克里夫兰的凯斯西储大学（Case Western Reserve University）举行。

形式

“福克斯新闻”主播Chris Wallace将主持这场辩论

辩论总计90分钟，分为6个部分，每部分15分钟。

Oddschecker对首次辩论胜出者的预测

拜登 4/11

特朗普 2/1

本周就首次辩论下的赌注中，特朗普获得65%，而拜登仅有35%。

美国人将观看这次辩论吗？

特朗普与希拉里的辩论曾吸引了8400万人次观看。疫情造成竞选活动受限，这次的两党候选人的曝光度不似往年。再加上两人的政策背道而驰，这次的辩论很可能被视为进一步深入了解的好机会。

沿着这个思路继续往下，我们很少看到拜登，相比之下特朗普几乎每天露面、发表评论或在推特上咆哮。市场知道特朗普会有怎样的表现、失误，等等，而拜登如果出现任何失误，都可能被抓住不放。

这次的辩论重要吗？

即使美国人收看，从历史看辩论不会改变投票偏好，即在辩论前领先的候选人也将赢得大选。但2020年根本不是标准年份，再加上两人到目前为止曝光不足，前述情况也可能发生改变。

从历史看，辩论并不会产生重大市场影响。但在疫情与二季度经济创记录萎缩的背景下，公众可能较往年更容易动摇，而投资者可能比往常更焦虑。所以，波动性可能升至高位。

辩论前的民调情况

最新的民调显示，拜登领先特朗普6.7%。拜登在多个关键州的表现也略微领先。拜登有60%胜出的机会。如果这样的几率在辩论中被放大，则可能左右市场走势。

金融市场将做何反应？

现在还不能下结论，但到目前为止，市场对两人的竞选关注不多。相反，疫情与美国刺

激计划都更迫切的因素更具影响力。话虽如此，第一次辩论可能将大选首次成为焦点，给市场带来更多的影响。

引起市场反应的不会是候选人在辩论中的内容，而可能是哪位候选人胜出或成定局。也就是说，辩论后的民调数字可能引导市场做出更明显的反应。

需要关注的市场

一般而言，市场对拜登的税收政策感到不安。拜登曾表示，希望将企业税税率自21%上调至28%。他同样主张将富人的税率自23.8%上调至略低于40%的水平。拜登还支持加强监管。对美国企业来说，这些政策不利于商业。

但拜登对中国的态度相对温和，所以与全球贸易相关的股票可望上涨。拜登如果当选，跨国公司的股票，即拥有大量外国营收或与中国业务往来频繁的公司股票的表现可能相当好。拜登重视可再生能源，所以这个板块可能也值得关注。

与此同时，特朗普如果表现优异，一般被视为利好商业，并且普遍预计股市反弹。板块方面，特朗普胜出的话，防务、能源、原油与盈利性教育将受益。

美元

至于美元，投资者将聆听经济方面的评论，从中寻找更多的线索。一般而言，分析师认为拜登胜出可能推低美元。税率上调、与中国关系缓和以及美股涨势变温和，都可能不利于美元买需。但事实上，现在很多都还是未知数。

就目前来看，如果辩论可以令胜出者明朗化，则市场可能感到安心，美元的避险作用或因此失效。

标普500指数图表





