Russell 2000指数的表现或许继续差于对手股指 - 嘉盛集团官网

如果股市重拾近期跌势，Russell 2000指数可能一马当先。

2022/2/10 14:00:00

美国四大股指（标普500指数、纳斯达克100指数、道指和Russell 2000指数）中，如果按历史高点以来的跌幅衡量，Russell 2000指数的表现最差。这个小盘股指相比202111月创下的历史高点下跌超过22.5%，进入熊市区域。到目前为止，该股指收复了9.5%的失地。请看下面的对比图：

来源: Stone X

 

Russell 2000指数2021年几乎都在2100-2360区间交投，在11月初站上此区间，创下2458.85历史高点，后跌至2144.32再反弹，形成了AB=CD形态（于127日完成）。通常情况下，价格对通道一边的突破失败后往往走向通道的另一边。Russell 2000指数也是如此，最终于119日下破通道下轨，跌至1901.36，随后回升。但和其它至少收复历史高点以来跌势的38.2%回档位的股指（标普500指数和道指都回到各自跌势的61.8%回档位）所不同的是，Russell 2000指数连接近该回档位都谈不上。

来源: Tradingview, Stone X

 

4小时图上的AB=CD形态更加清晰。Russell 2000目前逼近由长期水平通道的下轨趋势线和202111月高点到128日近期低点行情的38.2%回档位组成的阻力带，即2099.25 - 2114.32区间，再往上的阻力落在前述行情的50%回档位2180.11，然后是又一阻力带，由水平阻力位和61.8%回档位构成的2237/2246区域附近。下档支撑位有水平支撑2054.7224日低点1968.60128日低点1901.36

来源: Tradingview, Stone X

 

如果Russell 2000指数希望自己的反弹可以赶上对手股指，则至少需要收复历史高点到近期低点行情的50%回档位，但到目前为止都没有接近该位。所以，如果股市重拾近期跌势，Russell 2000指数可能一马当先。

 

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