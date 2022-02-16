股指聚焦：通胀与俄乌危机左右标普500指数- 嘉盛集团官网

FOMC下次会议还有一个月才会召开而俄罗斯在撤军，可能使得焦点落在媒体头条上。

2022/2/16 13:19:00

除了奈飞与脸书网四季度财报以外，标普500指数今年有两条交易主线：

  1. 通胀继续上升
  2. 俄罗斯可能入侵乌克兰

 

美联储已认识到通胀水平的上升，美联储主席鲍威尔在FOMC新闻发布会上表示，美联储有意在3月加息。通胀状况自那以后始终没有降温，且1CPIPPI双双于预期。另外，圣路易斯联储主席Bullard（鹰派）最近一直发表言论，建议美联储截至71日加息100个基点。这可能意味着美联储在那个日期之前加息50个基点或临时加息。CME Fedwatch工具显示，市场目前计入58%的几率3月加息50个基点。

俄罗斯从一开始就表示无意入侵乌克兰，只是过去两个月沿着俄乌边境线不断囤兵，总计超过10万。另外，俄罗斯刚刚结束在白俄罗斯的军事演习。但俄罗斯在周二表示，军演一结束就撤回部分军队到军事基地，而且俄罗斯将继续就国家安全问题进行讨论。标普500指数随后盘中一度涨逾700点。

那么，后市将延续周二的反弹还是屈服于空头的回马枪？2020年秋季以来，标普500指数从3210附近不断走高，形成下降楔形形态，15日创下历史高点4820.2后回撤。这个大盘股指在118日击穿楔形下轨趋势线并回撤至2020年秋季低点到13日高点行情的38.2%回档位4222附近，之后反弹且可能在构筑AB=CD形态。如果该形态形成，目标指向前述行情的50%回档位下方的4000附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

标普500指数最近的反弹在4小时图上到达13日高点到124日低点行情的61.8%回档位，即4591.7后回撤，攻克颈线4447后形成了双顶形态，目标就在水平支撑位4271上方不远处。其它支撑位有124日低点42222020年秋季低点到15日高点行情的50%回档位4027附近。上档阻力在较远的近期高点4591.7，然后是50天均线460715日高点4820.2

来源: Tradingview, Stone X

 

年初以来股指震荡不止，大部分成因与通胀和俄罗斯可能入侵乌克兰有关。FOMC下次会议还有一个月才会召开而俄罗斯在撤军，可能使得焦点落在媒体头条上。如果有迹象显示，业已高涨的通胀上升速度可能还要加快，或者俄罗斯可能再度增兵，则标普500指数后市难免继续震荡。

 

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