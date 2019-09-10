议会休会五周，英镑上涨

政府受挫越多，英镑似乎就会反弹得越高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/9/10 14:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

政府受挫越多，英镑似乎就会反弹得越高。英镑/美元昨日大幅上涨，攻入1.2340上方后迄今企稳该水平。随着欧洲市场开盘，英镑进一步上扬。英镑目前是过去30天表现最好的G10货币，而其中大部分涨幅出现在鲍里斯对议会失去控制以后。

首相现已让议会进入休会期，成功将进一步辩论推迟到10月中旬。昨天晚上，约翰逊提前选举动议于议会再度碰壁。

交易员将密切关注政府动态。积极经济数据也帮助提振英镑：7月英国经济增长0.3%。

尽管对PPI影响的担忧持续，银行股仍成功走高

富时指数今天上午开盘小幅下跌。随着银行股在因PPI索赔8月截止期到来前激增的消息推低后反弹，劳埃德银行、巴克莱银行和汇丰银行股价悉数上行。

中国数据打压亚洲和欧洲市场

中国经济数据继续走弱，中国蓝筹股指沪深300隔夜下跌0.41%。大部分亚洲股市也随之推低，不过日经指数仍得以收高。

不过，我们看到，人们越来越关注各国央行对经济放缓的反应，焦点现看向欧央行。预计欧央行周四将引入某种形式的刺激方案。同样引人注目的还有下周美联储会议，料联储届时将出手降息。


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