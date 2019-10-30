标普500创历史新高，三大利好，牛市继续！

受多重利好因素推动，标普500指数突破3000点整数关口，创出历史新高。自2008年金融危机以来开启的牛市仍在续写传奇。

在三季度财报正式开启前，市场普遍对三季度财报持有悲观预期。但事实上美股三季报整体强于市场预期，给市场打了一剂强心针。截至到目前为止，标普500指数成分股里将近一半的公司公布了三季度财报。由于美联储降息挤压了银行业利润，在不利环境下金融业代表摩根大通受益于消费者银行业务，三季度利润和营收均创新高。由于付费金额的提高，著名流媒体公司Netflix盈利好于预期，但国内订阅用户数量减少。另一个专注于音乐的流媒体平台Spotify营收超预期，利润同比增长达到惊人的28%。在科技股方面，英特尔三季度营收为191.90亿美元，和去年同期持平。推特三季度营收为8.24亿美元，好于去年同期水平。亚马逊三季度净利润比去年下降了26%，这和三季度美元升值有密切关系。科技股中的重中之重是苹果，其将于10月30日公布三季度财报，受益于iPhone11良好的销售成绩，苹果近日两创新高，最新收盘于249美元/股。财报显示美国的制造业面临一些困难，福特汽车归属公司净利润同比大降57%至4.25亿美元，波音公司营收200亿美元，明年将减少787型号产量。

苹果股价 数据来源 ：FOREX.COM

美股受益的另一个因素是中美贸易摩擦缓和，目前多家媒体均报道中美贸易第一阶段谈判进展顺利，目前双方相向而行，接近于在11月敲定协议。另一个重大利好来自于美联储货币政策。美联储议息会议将在本周召开，目前市场普遍预计美联储将在本周召开的议息会议再度降息25个几点。如果确定降息，这将是美联储连续三次议息会议连续降息，指引市场宽松的货币政策预期。

在多方利好影响下，我们不难理解标普指数创出历史新高。在图表上我们可以看到，标普500指数在前期就已经突破了3000整数关口，并在该重要位置固整后才开启的上涨，在技术上这是一次相对确定的突破。MACD技术指标也持续处于强势区域，处于多头区域。标普的牛市，或仍将继续。

标普500走势图 数据来源 ：FOREX.COM