Rivian IPO：关于Rivian我们需知道的事项- 嘉盛集团官网

关于Rivian IPO我们知道多少？

Rivian于2021年11月9日在纳斯达克上市，发行价为每股78美元，募集目标为119亿美元，发行量为1.53亿股，估值为665亿美元左右。这次的发行价高于最初目标区间72-74美元。

该公司此前向美国证券交易委员会提交文件，准备在9月1日公开上市。Rivian公司目前正与包括高盛集团、摩根大通公司在内的咨询公司进行合作。

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Rivian值多少？

截至2021年7月，根据当月最新25亿美元融资轮计算，Rivian估值在276亿美元左右。但有报道暗示，该公司IPO的估值将高于这个数字。部分评论人士预估上市后估值接近690亿美元。

Rivian从事什么业务？

Rivian是一家总部位于美国加州的电动汽车（EV）和汽车技术制造商，有伊利诺伊州的Normal拥有工厂，在美国还有其他设施，在英国有一个驻外办公室。

该公司成立于2009年，创始人为出生于佛罗里达州的机械工程毕业生Robert ‘RJ’ Scaringe。早期阶段的计划是生产汽油动力跑车，也得到了初期债务融资的支持；但在转向开发双门电动车的四年后，Scarange看到了电动卡车和电动SUV的市场空白。

数年的规划和原型开发后Scarange 于2017年收购了一家前三菱工厂用于生产，又在2018年再获得2亿美元的资金用于开发和测试旗下七座车R1S和电动皮卡R1T，其配备了适合露营的功能，比如抽拉式厨房和屋顶帐篷，这些车型最终在2018年的洛杉矶车展上亮相，也为该公司在第二年吸引融资热钱奠定基础。

2019年，Rivian进行了多轮可观的股权融资，亚马逊在2019年2月领投7亿美元，福特在两个月后跟投5亿美元，投资巨头T. Rowe Price在年底投资13亿美元。亚马逊表示，受到“Rivian对未来电动交通愿景的启发”，自己订购了10万辆货车，将在2030年前交付客户。

2020年又有一轮金额为25亿美元的融资，再次由T. Rowe Price领投，使得Rivian具备了在下一年推出新车型的底气。

在计划上市前的最新一轮融资中，该公司在2021年1月筹集26.5亿美元用于继续开发、生产和交付其车辆，以及建设一个车辆充电网络。

2020年，Rivian预计2021年将交付2万辆汽车，而且预计该数字在2022年翻倍。也就是说，这两年的销售额分别有望实现14亿美元和28亿美元。

然而，Rivian在9月发布的最新S-1文件中表示，公司拥有超过48000份的R1T皮卡和R1S SUV预购订单。仅亚马逊到2022年将交付的车辆预计就达到10,000辆。

截至2021年10月，Rivian拥有超过9000名员工。

Rivian的竞争对手有哪些？

Rivian的主要竞争对手将是特斯拉、Lucid以及决定适应形势加大力度发展电动汽车的传统汽车制造商。具体来说，Rivian R1T将与特斯拉Cybertruck和Lucid SUV，以及其它车型，如Nikola的半挂式卡车产品对标。R1S的基本价格为70,000美元，将低于特斯拉最新的Model X车型的基本价格89,990美元。

中国也是电动汽车话题的重要组成部分，其蔚来汽车制造的ES8 SUV目前只在国内销售，但可能会在某个时候向海外市场销售。由巴菲特支持的总部设在深圳的比亚迪，以及小鹏汽车也是该领域值得关注的公司。

Rivian如何赚钱？

Rivian的营收来源是电动汽车系列的销售额。该公司目前只提供两种车型，即R1T和R1S，两种车型的最低售价约为75,000美元。这两款车的预订版在2020年底售罄。

Rivian的商业战略是什么？

Rivian的商业战略是定位SUV和皮卡产品，从而与其它电动汽车品牌区分开来。该公司计划向中国和欧洲市场提供旗下R1T和R1S车型的小型版。

该公司还透露，打算提高电动汽车的续航能力，将现有车型的每次电池充电容量扩大到180千瓦时。据报道该电池组将为2022年的R1T提供410英里的续航能力。该公司还希望扩大生产，在欧洲指定建立工厂，这有助于完成亚马逊的订单。

开发周边电动汽车技术也是公司战略的一个关键组成部分。Rivian正在筹划快充站，不仅部署于高速公路，也部署于远足路线、公园和各种越野景点等地方。

Rivian股票交易者将被建议密切关注通用汽车和上述其它竞争对手提供的产品，了解Rivian如何展开以电动重型卡车为电动汽车市场破局重点的战略。

Rivian公司是否盈利？

Rivian目前还没有盈利；其皮卡车的交付仍处于早期阶段。与许多有大量资金支持的这类公司一样，Rivian到目前为止的支出相当庞大，已经达到10位数，仅工厂投资一项就超过了10亿美元。

谁拥有Rivian？

Rivian公司的所有权分布于一系列公司（如亚马逊和福特）、个人（如创始人RJ Scaringe）和金融机构（如T. Rowe Price和索罗斯基金管理公司）之间，但具体的股权比例目前还没有公开。

Rivian的主要成员

Robert J. Scaringe –创始人/首席执行官

Rod Copes –首席运营官

Claire McDonough –首席财务官

Jiten Behl –首席成长官

Helen Russell –首席人事官

Nick Kalayjian –工程部执行副总裁

Nick Mulholland – 负责传播业务的 副总裁

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