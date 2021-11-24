Nubank 即将IPO，关注其历史、公司战略与估值历程- 嘉盛集团官网

关于 Nubank IPO 我们知道哪些事实？

Nubank于2021年10月27日提交了在纽约证券交易所IPO的文件，可能在2021年底前上市。该公司的目标是筹集高达32亿美元的资金，总计发行2.89亿股股票，发行价格将在每股10至11美元之间。目标估值将达到约500亿美元。

此次IPO的承销商有摩根士丹利、高盛、花旗集团等公司。

Nubank 值多少？

Nubank的价值在2021年6月G轮融资7.5亿美元之后达到293亿美元左右，相比2019年融资4亿美元后达到的96亿美元大关有了很大的提升。 但该公司的目标是在即将到来的IPO中取得500亿美元的估值。

Nubank 的介绍

Nubank是一家位于圣保罗的新式银行 - 有时被称为挑战者银行 - 在德国、阿根廷和墨西哥都设有办事处。该公司提供包括数字账户、人寿保险和投资、个人贷款，以及通过移动应用程序控制的国际信用卡在内的服务。

该公司由哥伦比亚企业家和前银行专业人士David Velez携手软件工程师Edward Wible和Cristina Junquiera于2013年共同创办，创办的契机是Velez首度居住于巴西时开立银行账户过程中的挫败经历。

在颠覆一个高度管制、寡头垄断和抗拒变化行业的挑战心理驱动下，Velez开始以不同的方式建立一家新银行。Velez注意到巴西2亿人口拥有9000万部智能手机，所以将用户体验愿景的核心放置于智能手机的使用，押注客户愿意从缺乏灵活性的现有国内银行转换到新的银行。技术完备后，早期用户的增加几乎完全依赖于口碑和推荐。

Nubank在2014年进行A轮融资，由Velez的前雇主红杉资本领投，筹集了1430万美元。那是总部位于硅谷的红杉资本首次涉足巴西的创业公司。该轮投资后，Nubank收到了约20万名客户的开户申请。该公司于2015年进行B轮融资，金额达到3000万美元，筹集的资金专门用于优化公司的算法、扩大用户群，触角伸向富裕的千禧一代核心用户之外的用户。

Nubank在接下来的几年里筹集到越来越多的现金，先后于2016年进行5200万美元的C轮融资、2016年8000万美元的D轮融资和2018年1.5亿美元的E轮融资。

到2019年的F轮融资筹集4亿美元时，Nubank估值达到 96亿美元，拥有1200万客户。截至2021年6月的G轮融资，客户数字已增长到4000万。该公司在全球拥有超过3700名员工，2020年的营收约为8.78亿美元。

Nubank的竞争对手有哪些？

Nubank的竞争对手可以说既有传统银行又有新式银行竞争对手组建的运营商。在巴西国内的银行服务，竞争对手有Itau Unibanco、Caixa、Banco do Brasil、Bradesco和Santander等成熟的“五大银行”。但许多人认为，银行业的未来掌握在下一代新式银行手中，如英国品牌Revolut和Monzo，美国的Chime和德国的N26。

就客户群而言，Nubank的大部分客户都在巴西，但相比其新式银行的竞争对手似乎拥有很大的领先优势。Nubank截至2021年6月拥有4000万客户，而Revolut截至2021年7月声称的客户数量为1550万，Chime截至2021年9月的统计数字约为1300万，N26截至2021年1月的客户数字为700万。

那些有兴趣在该公司上市后对其进行投机的人将被建议密切关注其在扩大客户基础、成功进入国际市场，以及证实为最受客户欢迎的创新服务产品方面的竞争动态。

Nubank 如何赚钱？

Nubank收取一系列费用，包括交换费，即当客户在商店和网上使用Nubank信用卡时产生的交换费，以及客户存款的利息、透支费、贷款利息和保险费，并获得收入。

Nubank的商业战略是什么？

Nubank一开始以让人们更好地控制自己的财务、提供免费且由优秀客户服务支持的、易于使用的产品为其商业战略的核心前提。

最初的产品是由应用程序控制的信用卡，但紧跟竞争对手及时开发从个人贷款到人寿保险的更多服务。2019年，在新一轮4亿美元融资的支持下，该公司开拓业务，开始走出巴西本土，在墨西哥和阿根廷开设办事处。2021年，该公司改变了其品牌形象，突出“贴近人”的理念。

该公司还主要在2020年和2021年进行一系列收购，并借此展示其战略方向。2020年7月，Nubank收购美国软件咨询公司Cognitect，该公司是Nubank技术所使用的Clojure编程语言背后的公司，此举有望推动公司业务向美国市场渗透。

同年9月，Nubank收购拥有150万用户的巴西数字投资平台Easynvest并进入了投资领域，同样提供Revolut等公司提供的投资产品。

2021年8月，Nubank收购银行和客户的连接通信平台Juntos、即时支付运营商Spin Pay。2021年10月，Nubank收购人工智能型财务顾问公司Olivia，为Nubank的账户持有人增加财务管理的服务。

展望未来，该战略可能专注于在地理上持续扩张，在商业银行产品上持续增加，在无银行账户领域扩大客户群。

Nubank是否盈利 ？

Nubank最近已经显示出盈利的迹象。2021年1月至6月期间，其巴西业务的净收入为7600万雷亚尔（折合1370万美元）。在此之前的2020年，该公司亏损2.3亿雷亚尔（折合4110万美元），略低于2019年3.12亿雷亚尔（折合5580万美元）的亏损额。

但Velez强调目前以发展客户和增厚利润基础优先。所以，可能还需要一段时间才能实现稳定的净利润和分红。

谁拥有Nubank？

Nubank的拥有者包括一系列的个人和组织，比如创始人Velez，以及红杉资本、金沙资本和巴菲特的伯克希尔哈撒韦等投资巨头。中国科技巨头腾讯也持有该公司的股份。

Nubank的主要成员

David Velez –联合创始人兼首席执行官

Cristina Junqueira –联合创始人兼品牌和业务发展副总裁

Adam Edward Wible – 联合创始人兼首席技术官

Gabriel Silva –首席财务官

Glenn Vanderburg –工程总监

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