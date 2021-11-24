Nubank 即将IPO，关注其历史、公司战略与估值历程- 嘉盛集团官网

Nubank即将进行令人瞩目的首次公开募股（IPO），之后能否令其竞争对手Revolut、 Chime 和 N26黯然失色？我们在NubankIPO之前详细介绍其历史、公司战略与估值历程。

2021/11/24 17:53:00

关于Nubank IPO我们知道哪些事实？

Nubank20211027日提交了在纽约证券交易所IPO的文件，可能在2021年底前上市。该公司的目标是筹集高达32亿美元的资金，总计发行2.89亿股股票，发行价格将在每股1011美元之间。目标估值将达到约500亿美元。

此次IPO的承销商有摩根士丹利、高盛、花旗集团等公司。

 

Nubank值多少？

Nubank的价值在20216G轮融资7.5亿美元之后达到293亿美元左右，相比2019年融资4亿美元后达到的96亿美元大关有了很大的提升。 但该公司的目标是在即将到来的IPO中取得500亿美元的估值。

 

Nubank的介绍

Nubank是一家位于圣保罗的新式银行 - 有时被称为挑战者银行 - 在德国、阿根廷和墨西哥都设有办事处。该公司提供包括数字账户、人寿保险和投资、个人贷款，以及通过移动应用程序控制的国际信用卡在内的服务。

该公司由哥伦比亚企业家和前银行专业人士David Velez携手软件工程师Edward WibleCristina Junquiera2013年共同创办，创办的契机是Velez首度居住于巴西时开立银行账户过程中的挫败经历。

在颠覆一个高度管制、寡头垄断和抗拒变化行业的挑战心理驱动下，Velez开始以不同的方式建立一家新银行。Velez注意到巴西2亿人口拥有9000万部智能手机，所以将用户体验愿景的核心放置于智能手机的使用，押注客户愿意从缺乏灵活性的现有国内银行转换到新的银行。技术完备后，早期用户的增加几乎完全依赖于口碑和推荐。

Nubank2014年进行A轮融资，由Velez的前雇主红杉资本领投，筹集了1430万美元。那是总部位于硅谷的红杉资本首次涉足巴西的创业公司。该轮投资后，Nubank收到了约20万名客户的开户申请。该公司于2015年进行B轮融资，金额达到3000万美元，筹集的资金专门用于优化公司的算法、扩大用户群，触角伸向富裕的千禧一代核心用户之外的用户。

Nubank在接下来的几年里筹集到越来越多的现金，先后于2016年进行5200万美元的C轮融资、20168000万美元的D轮融资和20181.5亿美元的E轮融资。

2019年的F轮融资筹集4亿美元时，Nubank估值达到 96亿美元，拥有1200万客户。截至20216月的G轮融资，客户数字已增长到4000万。该公司在全球拥有超过3700名员工，2020年的营收约为8.78亿美元。

 

Nubank的竞争对手有哪些？

Nubank的竞争对手可以说既有传统银行又有新式银行竞争对手组建的运营商。在巴西国内的银行服务，竞争对手有Itau UnibancoCaixaBanco do BrasilBradescoSantander等成熟的“五大银行”。但许多人认为，银行业的未来掌握在下一代新式银行手中，如英国品牌RevolutMonzo，美国的Chime和德国的N26

就客户群而言，Nubank的大部分客户都在巴西，但相比其新式银行的竞争对手似乎拥有很大的领先优势。Nubank截至20216月拥有4000万客户，而Revolut截至20217月声称的客户数量为1550万，Chime截至20219月的统计数字约为1300万，N26截至20211月的客户数字为700万。

那些有兴趣在该公司上市后对其进行投机的人将被建议密切关注其在扩大客户基础、成功进入国际市场，以及证实为最受客户欢迎的创新服务产品方面的竞争动态。

 

Nubank如何赚钱？

Nubank收取一系列费用，包括交换费，即当客户在商店和网上使用Nubank信用卡时产生的交换费，以及客户存款的利息、透支费、贷款利息和保险费，并获得收入。

 

Nubank的商业战略是什么？

Nubank一开始以让人们更好地控制自己的财务、提供免费且由优秀客户服务支持的、易于使用的产品为其商业战略的核心前提。

最初的产品是由应用程序控制的信用卡，但紧跟竞争对手及时开发从个人贷款到人寿保险的更多服务。2019年，在新一轮4亿美元融资的支持下，该公司开拓业务，开始走出巴西本土，在墨西哥和阿根廷开设办事处。2021年，该公司改变了其品牌形象，突出“贴近人”的理念。

该公司还主要在2020年和2021年进行一系列收购，并借此展示其战略方向。20207月，Nubank收购美国软件咨询公司Cognitect，该公司是Nubank技术所使用的Clojure编程语言背后的公司，此举有望推动公司业务向美国市场渗透。

同年9月，Nubank收购拥有150万用户的巴西数字投资平台Easynvest并进入了投资领域，同样提供Revolut等公司提供的投资产品。

20218月，Nubank收购银行和客户的连接通信平台Juntos、即时支付运营商Spin Pay202110月，Nubank收购人工智能型财务顾问公司Olivia，为Nubank的账户持有人增加财务管理的服务。

展望未来，该战略可能专注于在地理上持续扩张，在商业银行产品上持续增加，在无银行账户领域扩大客户群。

 

Nubank是否盈利

Nubank最近已经显示出盈利的迹象。20211月至6月期间，其巴西业务的净收入为7600万雷亚尔（折合1370万美元）。在此之前的2020年，该公司亏损2.3亿雷亚尔（折合4110万美元），略低于20193.12亿雷亚尔（折合5580万美元）的亏损额。

Velez强调目前以发展客户和增厚利润基础优先。所以，可能还需要一段时间才能实现稳定的净利润和分红。

 

谁拥有Nubank

Nubank的拥有者包括一系列的个人和组织，比如创始人Velez，以及红杉资本、金沙资本和巴菲特的伯克希尔哈撒韦等投资巨头。中国科技巨头腾讯也持有该公司的股份。

 

Nubank的主要

David Velez –联合创始人兼首席执行官

Cristina Junqueira –联合创始人兼品牌和业务发展副总裁

Adam Edward Wible – 联合创始人兼首席技术官

Gabriel Silva –首席财务官

Glenn Vanderburg –工程总监

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 洞察 IPO 科技股

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

何谓合并和收购- 嘉盛官网
四月 19, 2022 04:13 上午
    金融危机的成因及影响- 嘉盛官网
    四月 13, 2022 07:38 上午
      详解碳交易：何谓碳配额？如何交易？ - 嘉盛官网
      Rebecca Cattlin
      四月 12, 2022 08:16 上午
        点差押注交易在纳税方面的优势- 嘉盛官网
        Rebecca Cattlin
        四月 8, 2022 04:59 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。