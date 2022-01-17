eToro计划以SPAC形式上市- 嘉盛集团官网

什么是 eToro?

eToro是一家在线股票经纪商，为用户提供股票、ETF和数字加密货币的交易。该公司2007年在以色列成立，后于2013年进入欧洲市场，于2019年进入美国市场，现在业务遍及140多个国家。

eToro通过其社交交易功能为用户实现对投资组合的管理，该功能源自一种想法，即人们可以复制其他更有经验的交易者的交易策略，帮助经验不足的交易者顺利在金融市场站稳脚跟。

eToro 何时 IPO?

eToro预计将在2022年上半年通过特殊目的收购公司（SPAC）的形式进行IPO。与FinTech Acquisition Corp V（FTCV）的交易本来预计将在2021年12月31日之前完成，但这个时间点现已延后到2022年6月30日。IPO之后，eToro将以eToro集团有限公司（eToro Group Ltd）的名义进行运营。

SPAC本质上是一种反向合并，这种上市形式相比传统的IPO受到的监管和审查较少，目前正成为一种受欢迎的IPO方式。SPAC合并规定一个固定的估值，这可能导致股价在第一个交易日波动。而且SPAC合并与常规的IPO有一点不同，即股票没有六个月的限售期。

eToro将在FinTech V的IPO中获得2.5亿美元，并从外部投资者筹集其余资金。虽然SPAC交易通常被认为不如常规IPO可信，但eToro的SPAC交易已经得到了ION投资集团（ION Investment Group）、软银（Softbank）、富达管理和研究公司（Fidelity Management and Research Co）以及惠灵顿管理公司（Wellington Management）的支持。据预测，前述公司将筹集6.5亿美元股权以支持这项交易。

eToro 值多少 ?

双方完成收购交易后，eToro和FinTech V的总价值预计将达到88亿美元。这是2022年初的估值，最初这个数字高达104亿美元。估值下调的原因是市场条件不太有利。

由于需求低迷，SPAC的股票已经承压下挫，与eToro最初披露IPO计划对股价的强力提振形成鲜明对比。1月14日，FinTech V股价报在9.9美元，低于2021年3月创下的15.29美元的峰值。

到2020年底，在eToro向一家美国公司出售未披露股份的传言影响下，估值达到25亿美元。这个数字远高于该公司在2018年的最后一轮融资中的估值，即8亿英镑。

eToro 是否实现盈利 ?

eToro尚未披露其盈利能力，但该投资服务机构据估计拥有8亿美元现金，而且2020年营收为6.05亿美元。许多企业的业务受到疫情的影响，但eToro等在线交易平台的利润却因金融市场的波动而不断增加。

eToro如何赚钱？

eToro主要的赚钱方式是向用户收取交易和非交易费用，包括点差、提款费、闲置费和货币转换费。由于交易平台的交易单子数量从2020年1月的大约2700万急剧增长到2021年1月的大约7500万，极大地充实了eToro的收入。

eToro还通过所谓的做市商模式赚钱，这在经纪商和交易提供商中非常典型。当我们开仓时，eToro在其平台上开立与之方向相反的头寸。比如，我们买入苹果股票，eToro会将相应的交易单子与卖出苹果股票的订单完全匹配。也就是说，eToro对冲了相对我们的交易单子的交易风险。如果双方不平衡，eToro将引入第三方流动性供应商。

eToro的商业模式

eToro商业模式的基础是吸引那些没有足够资金，因此不符合其它经纪商要求的个人交易者在eToro开户。eToro用户只需要在个人账户里存入50美元即可开始交易。

这些交易者接着可以利用所谓的“社交投资网络”产品OpenBook和WebTrader，跟踪其他投资者的交易，复制其交易和交易策略。这种交易方法通常被称为“社交交易”，在没有时间或经验通过传统方式识别机会的初级交易者中比较常见。

顶级交易员可以通过出售自己的交易策略赚取月薪、佣金，降低交易费用。

eToro的竞争对手有哪些？

eToro最直接的竞争对手是另一家专注于新手交易者的交易与投资应用程序Robinhood，后者在2021年上市，但此后备受指摘。所以，如果eToro经历同样的遭遇，我们有必要观察情况的发展。

根据eToro在2021年3月发布的新闻稿，该公司拥有2000万用户。相比之下，Robinhood的用户仅有1300万。

谁拥有eToro？

eToro为公司创始人Yoni Assia（现任首席执行官）、其兄弟Ronen Assia（公司执行董事）及友人David Ring共同拥有。

eToro的其他股东目前包括Bracket Capital、中国民生金融控股（China Minsheng Financial Holdings）、韩国投资伙伴株式会社（Korea Investment Partners）、数字货币集团（Digital Currency Group）、软银和Besty Cohen，即eToro用于完成SPAC交易的投资集团FinTech Acquisition Corp V的首席执行官。

eToro董事会成员

姓名 职务 Yoni Assia 首席执行官兼创始人 Ronen Assia 创始人兼执行董事 Shalom Berkovitz 首席财务官和副首席执行官 Avi Sela 首席运营官 Tuval Chomut 首席解决方案官 Jonathan Dayan 交易副总裁 Tal Ben-Simon 产品副总裁 Israel Kalush 工程副总裁 Nir Szmulewicz 市场营销副总裁 Etay Cohen 客户关系副总裁 Doron Rosenblum 业务解决方案副总裁 Miri Kedem 人力资源部门副总裁 Elad Lavi 企业发展副总裁 Debbie Kahal 总法律顾问 Guy Hirsch 美国常务董事 Robert Francis 澳大利亚常务董事 Eddy Shalev 董事会成员 Santo Politi 董事会成员 Avner Stepak 董事会成员

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