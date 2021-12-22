Reddit IPO：回顾公司业务与估值- 嘉盛集团官网

流行但有争议的在线论坛Reddit已提交上市申请。本文探讨该公司 IPO及其150亿美元潜在估值所需要注意的事项。

作者： 高级财经作者
2021/12/22 14:13:00
作者： 高级财经作者

Reddit IPO: Reddit何时上市？

Reddit已于20211215日秘密提交上市申请，预计在2021年四季度上市，但更有可能在2022年年初上市 消息人士指出，首次公开募股的时间与筹资金额将视市场条件而定。该公司预计在纽约证券交易所上市。

 

Reddit用户对Reddit IPO有何看法？

论坛r/WallStreetBets上的Reddit用户已经表达了对在线留言板性质的Reddit上市之举的担忧，主要似乎集中于，如果成为上市公司，Reddit将需要开始创造更多的收入以取悦股东，从而可能导致广告增加、用户体验改变。

 

Reddit的估值？

20218月的一轮私人筹资中Reddit估值达到100亿美元，但对IPO前的估值目标超过150亿美元。

 

Reddit是做什么的？

Reddit是一个在线留言板和社区，由Steve Huffman和已故活动家Aaron Swartz创办于2005。尽管不像脸书网、Instagram和推特等其它社交媒体公司那样流行，但Reddit也已经通过小众 - 而且往往是有争议的 - 讨论组而出名。

Reddit拥有10万多个社区，每天有超过5300万活跃用户对一系列主题分享自己的想法和观点。事实上，Reddit目前在互联网的访问量排名第19，在最受欢迎的社交网站排名第6

该网站允许用户匿名发帖，这应该是为了鼓励诚实发帖并保证透明性。社区可以对任一帖子进行投票，点赞数最高的帖子可以获得更多的曝光和更大的影响力。

Reddit最近成了散户投资者的聚集中心，后者涌入r/WallStreetBets板块，讨论关于股票交易的技巧和想法。这个被称为subreddit的社区 GameStop等所谓“meme股票”崛起的背后力量，旨在利用对冲基金回补空头，也就是所谓的逼空而获利。

 

Reddit怎么赚钱？

Reddit通过接广告发布在自己的网站上赚钱。该公司报告，2021年二季度实现1亿美元营收，是2020年二季度的三倍。

不希望在feeds上看到广告的用户可以选择“高级会员”，获得无广告体验并完全访问r/lounge、每月700个免费硬币等等好处。会员费用为每月5.99美元或每年支付49.99美元。

Reddit的另一个途径是Reddit Coin，那是一种虚拟物品。Reddit用户可以购买Coin优惠包、赠送给其他Reddit用户，作为所做贡献和提供优秀内容的回报。Coin优惠包的价格在1.99美元到199.99美元之间。

持有Reddit Coin的用户还拥有访问r/lounge独家子板块等好处。该板块只提供给高级会员。

Reddit已经进行了8轮融资，从27个不同的机构投资者筹集共计9.19亿美元。

 

Reddit目前盈利吗？

Reddit目前还没有实现盈利。2020年，Reddit报告营收1.7亿美元。

 

Reddit的企业战略是什么？

Reddit到目前为止实行的商业战略相当奇怪：为了让用户满意而放弃了赚钱的机会。我们都知道，出售广告位是该公司的主要营收来源。但为了保证用户的匿名性，Reddit既不要求用户提供电子邮件地址也不追踪个人信息数据，也就失去了通过开发数据增加广告收入的机会。

而这又成了Reddit今后可能面临挑战的最大来源之一：监管。用户的匿名性总是可能带来不当行为和操纵的结果，比如利用机器甚至对冲基金诱使用户进入特定的股票。Reddit确实设置了仲裁职位，但一旦它成为上市公司，可能面临更多的审查。任何穿透用户匿名性的举措都可能导致用户逃离。

Reddit已经开始在上市之前对整整忽视了5年的广告平台斥巨资，或许帮助公司在2022年前实现盈利。

Reddit2020年宣布收购了视频创作应用程序Dubsmash，与TikTok正面竞争。

该公司还刚刚聘请了公司历史上首位首席财务官Drew VolleroSNAP的前任首席财务官），此举被许多人认为是为其IPO做准备。

 

谁拥有Reddit

Reddit由全球媒体公司Condé Nast Publications所有。在Reddit创建一年后，Condé Nast Publications1000万至2000万美元的价格从创始人HuffmanOhanian手中购买了该公司。

Reddit目前的投资者还包括Fidelity InvestmentsAndreessen Horowitz、红杉资本和腾讯控股。

 

Reddit的董事会

Reddit的董事会成员如下：

  • Paula Price
  • Michael Seibel
  • Porter Gale
  • Sam Altman
  • Bob Sauerberg

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： IPO 股票 股票 洞察

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

eToro计划以SPAC形式上市- 嘉盛集团官网
Rebecca Cattlin
一月 17, 2022 06:52 上午
    Nubank 即将IPO，关注其历史、公司战略与估值历程- 嘉盛集团官网
    十一月 24, 2021 06:53 上午
      Rivian IPO：关于Rivian我们需知道的事项- 嘉盛集团官网
      十一月 11, 2021 04:20 上午
        关于WeWork通过SPAC上市后我们需要知道的事项- 嘉盛集团官网
        十一月 9, 2021 06:39 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。