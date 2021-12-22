Reddit IPO：回顾公司业务与估值- 嘉盛集团官网

Reddit IPO: Reddit何时上市？

Reddit已于2021年12月15日秘密提交上市申请，预计在2021年四季度上市，但更有可能在2022年年初上市 – 消息人士指出，首次公开募股的时间与筹资金额将视市场条件而定。该公司预计在纽约证券交易所上市。

Reddit 用户对 Reddit IPO 有何看法？

论坛r/WallStreetBets上的Reddit用户已经表达了对在线留言板性质的Reddit上市之举的担忧，主要似乎集中于，如果成为上市公司，Reddit将需要开始创造更多的收入以取悦股东，从而可能导致广告增加、用户体验改变。

Reddit的估值？

在2021年8月的一轮私人筹资中Reddit估值达到100亿美元，但对IPO前的估值目标超过150亿美元。

Reddit是做什么的？

Reddit是一个在线留言板和社区，由Steve Huffman和已故活动家Aaron Swartz创办于2005。尽管不像脸书网、Instagram和推特等其它社交媒体公司那样流行，但Reddit也已经通过小众 - 而且往往是有争议的 - 讨论组而出名。

Reddit拥有10万多个社区，每天有超过5300万活跃用户对一系列主题分享自己的想法和观点。事实上，Reddit目前在互联网的访问量排名第19，在最受欢迎的社交网站排名第6。

该网站允许用户匿名发帖，这应该是为了鼓励诚实发帖并保证透明性。社区可以对任一帖子进行投票，点赞数最高的帖子可以获得更多的曝光和更大的影响力。

Reddit最近成了散户投资者的聚集中心，后者涌入r/WallStreetBets板块，讨论关于股票交易的技巧和想法。这个被称为subreddit的社区 – 是GameStop等所谓“meme股票”崛起的背后力量，旨在利用对冲基金回补空头，也就是所谓的逼空而获利。

Reddit怎么赚钱？

Reddit通过接广告发布在自己的网站上赚钱。该公司报告，2021年二季度实现1亿美元营收，是2020年二季度的三倍。

不希望在feeds上看到广告的用户可以选择“高级会员”，获得无广告体验并完全访问r/lounge、每月700个免费硬币等等好处。会员费用为每月5.99美元或每年支付49.99美元。

Reddit的另一个途径是Reddit Coin，那是一种虚拟物品。Reddit用户可以购买Coin优惠包、赠送给其他Reddit用户，作为所做贡献和提供优秀内容的回报。Coin优惠包的价格在1.99美元到199.99美元之间。

持有Reddit Coin的用户还拥有访问r/lounge独家子板块等好处。该板块只提供给高级会员。

Reddit已经进行了8轮融资，从27个不同的机构投资者筹集共计9.19亿美元。

Reddit目前盈利吗？

Reddit目前还没有实现盈利。2020年，Reddit报告营收1.7亿美元。

Reddit的企业战略是什么？

Reddit到目前为止实行的商业战略相当奇怪：为了让用户满意而放弃了赚钱的机会。我们都知道，出售广告位是该公司的主要营收来源。但为了保证用户的匿名性，Reddit既不要求用户提供电子邮件地址也不追踪个人信息数据，也就失去了通过开发数据增加广告收入的机会。

而这又成了Reddit今后可能面临挑战的最大来源之一：监管。用户的匿名性总是可能带来不当行为和操纵的结果，比如利用机器甚至对冲基金诱使用户进入特定的股票。Reddit确实设置了仲裁职位，但一旦它成为上市公司，可能面临更多的审查。任何穿透用户匿名性的举措都可能导致用户逃离。

Reddit已经开始在上市之前对整整忽视了5年的广告平台斥巨资，或许帮助公司在2022年前实现盈利。

Reddit在2020年宣布收购了视频创作应用程序Dubsmash，与TikTok正面竞争。

该公司还刚刚聘请了公司历史上首位首席财务官Drew Vollero（SNAP的前任首席财务官），此举被许多人认为是为其IPO做准备。

谁拥有Reddit？

Reddit由全球媒体公司Condé Nast Publications所有。在Reddit创建一年后，Condé Nast Publications以1000万至2000万美元的价格从创始人Huffman和Ohanian手中购买了该公司。

Reddit目前的投资者还包括Fidelity Investments、Andreessen Horowitz、红杉资本和腾讯控股。

Reddit的董事会

Reddit的董事会成员如下：

Paula Price

Michael Seibel

Porter Gale

Sam Altman

Bob Sauerberg

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