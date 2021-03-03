调查显示，大多数投资者预计10年期美债殖利率年底前将升至1.25%-1.75%之间。值得注意的是，只有10%的受访者认为，如10年期美债殖利率落在1.50%-2.00%之间，将对股市构成威胁。

而就在6周后，10年期美债殖利率已达到1.50%，纳斯达克指数也较历史高点低了近9%。诚然，宏观来看，这不是什么大问题。

让我们假设一下，那些接受调查的投资者预测的时间点是错误的，但定价准确。1.50%成为了10年期美债名义殖利率的“新常态”，而实际殖利率仍为负值。这个假设也为一些资产市场带来了一丝暖意，其中包括最近几周备受打击的黄金资产。

推动金价下破11月低点1764美元的似乎是技术面止损卖盘。这一结论得到了交易员持仓数据的支持，数据显示，自年初以来已有约64000份做多期货合约平仓，预计下次数据更新时的多头仓位将进一步减少。

这种“头寸清洗”已将黄金推向1700-1690美元的趋势通道支撑区域。我正在密切监控该支撑区域附近走势，若形成看涨反转类型K线，则可考虑创建黄金多仓。

若金价随后能站上该看涨反转K线高点上方5美元位置，将构筑一个令人鼓舞的迹象，表明反弹正在进行中，首先攻向1850美元，并有望触及趋势通道阻力位1900美元区域。

请记住，如果金价先行跌破趋势通道支撑位并收于其下，比如1685美元附近，将发出警告，暗示黄金正在展开更深回调，或探向1660/50美元支撑区域。

来源：Tradingview. 上述数据截止到2021年3月4日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。