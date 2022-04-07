中国服务业PMI受疫情拖累下挫，基础金属随之走弱- 嘉盛官网

疫情再次冲击经济，体现于中国服务业PMI以疫情以来最快速度萎缩。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/7 13:24:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

最近新冠病例数增加以及为了遏制疫情而随之展开的限制措施，拖累中国服务业活动。中国服务业PMI50.2下跌至42，是2020年一季度疫情最严重时期以来最高收缩速度，8.2点的跌幅也是20218月以来最大月度跌幅。

更令人忧心的可能是被视为表面数字的领先指标，即新订单分项指标以20203月以来最快速度下跌。在物价上涨、出口连降三个月的作用下，中国PMI也走出低成长前景叠加通胀力量的全球主题。

 

基础金属价格在PMI数据发布后走弱

疲弱PMI增添两位美联储官员昨天强硬评论造成的抛压，铜价跌至2天低点。FOMC5月会议加息50个基点的可能性日增，美元因此连涨四天，并加重铂金、钯金和铜的下行压力。

本周上涨的美元携手疲弱的中国PMI数据进一步打压钯金价格，并且期货市场的持仓仍为净空头。事实上，交易者过去三周增持空头头寸并减持多头持仓。

 

我们可以看到，钯金日图自从创下历史高点以来不断趋于下跌，形成了系列下降的低点和高点。最近的回调在100天和200天指数移动均线附近遇阻，而动能也调头向下，暗示上周已构筑波段高点。交投于2355之下我们继续看跌，更愿意选择逢高沽出，并且预计未来一两周价格可能考验2000

交易者继续高度做多黄金期货市场，净多头持仓的状况当然有助于整体金价上涨。但美元的上涨与避险需求的匮乏正约束上涨潜力，而1916支撑位以来的每次反弹都没能守住涨幅，也自然令黄金黯然失色。价格走势整体保持震荡，没有下定决心走出方向。所以，我们对可预见未来的态度也是中立。不过，只要守住1900，多头就有可能笑到最后。

 

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