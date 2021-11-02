澳洲联储货币政策会议召开在即，ASX200的得失关键在7340/20支撑位- 嘉盛集团官网

去年此时2020年墨尔本杯赛马节举行之前，人们的猜测主要集中于澳洲联储将如何支持经济复苏。

2021/11/2 17:44:00

去年此时2020年墨尔本杯举行之前，人们的猜测主要集中于澳洲联储将如何支持经济复苏。

澳洲联储在当天的墨尔本杯日祭出由五项宽松措施构成的一揽子计划，其中包括两项在一年后的今天仍然有效的措施，即将现金利率目标下调至0.1%，以及将2024年到期的3年期澳洲政府债券收益率目标设定在0.1%

上周新西兰和澳大利亚通胀读数接连高于预期惊吓到澳大利亚的债券市场，引起了人们对这两项宽松措施是否应该继续存在的质疑。

澳大利亚利率市场目前计入到2022年年末加息100个基点以及在2023年再加息60个基点的前景，所以，澳洲联储明天可能正式结束将20244月到期的政府债券收益率曲线控制在0.1%（目前报在0.78%）的政策。

市场预测澳洲联储维持现金利率在0.1%不变，同时继续乐观看待成长前景、上修通胀预期值、转变未来指引，以反映上行风险，适应2023年下半年加息的前景。

ASX200指数上周五下跌107点，原因似乎是月末资金流调整、快速修正重新计入澳大利亚债券收益率上升的前景。

该指数守住上周标题为《ASX200指数在澳大利亚三季度CPI发布之前缓慢走高》的文章中指出的7340/20支撑位，这点鼓舞多头。

该文章当时说：“如果ASX200指数没有回撤到短线支撑位7340/20下方，则看涨趋势就位。”

我们保持上述观点不变，如果从趋势通道顶部的回撤行情没有跌破7340/20支撑位，则后市反击并突破8月高点7632可期，年内有望上攻7750

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021111日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

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