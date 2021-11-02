亚洲市场开盘报告：华尔街受益于强劲财报；等待澳洲联储决议- 嘉盛集团官网

供应链困境拖累美国的生产力，但财报的表现继续好于预期并推动各股指创下历史新高。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/2 18:28:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

 

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨13点，涨幅0.18%；目前看现货市场开盘可能报在7,383.80
  • 日本日经225指数期货上涨10点，涨幅0.03%；目前看现货市场开盘可能报在29,657.08
  • 香港恒指期货上涨367点，涨幅1.46%；目前看现货市场开盘可能报在25,521.32
  • 中国A50指数期货目前上涨25点，0.16%现货市场开盘可能报在15,793.14

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨51.05点，涨幅0.71%，收报7,288.62
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨29.91点，涨幅0.7%，收于4,280.47
  • 德国DAX指数上涨117.52点，涨幅0.75%，收于15,806.29
  • 法国CAC40指数上涨62.95点，涨幅0.92%，收报6,893.29

 

美国市场周一盘情况：

  • 道指上涨94.28点，涨幅0.26%，收于35,913.84
  • 标普500指数上涨8.29点，涨幅0.19%，收在4,613.67
  • 纳斯达克100指数上涨54.806点，涨幅0.35%，收报15,905.28

 

 

股指：生产力下降导致价格上涨、交货时间延长

10ISM制造业报告显示，物价上涨加上供应瓶颈拖累生产力。表面指数从61.6下跌至60.8，但已连续第17个月扩张且处于相对较高的水平。因为供应瓶颈拖累需求导致供应商交货指数升至75.5，新订单指数跌至14个月低点59.8，而进口指数萎缩至49.1。物价指数升至3个月高点85.718个行业都报告9月交货时间延长。所以，无论从哪个角度看，供应链瓶颈依然显而易见，并且可能继续造成通胀压力，直到需求持续萎缩。

但美国股市还是从强劲财报中获取上涨动力。截至上周五，标普500指数中的企业盈利增长预估上升39.2%，材料和工业板块分别上涨91.9%85.2%。而能源板块的增长更是达到1713.1%之巨。

华尔街三大大盘股指都收在历史高点，其中纳斯达克100指数上涨0.35%、道指上涨0.26%、标普500指数上涨0.18%Russell 2000上涨2.65%、纳斯达克银行指数上涨2.7%

ASX200指数4小时图在其200期指数移动均线处企稳且形成看涨吞噬K线，但到目前也只是收复上周五失地的一半左右，所以尚未摆脱风险。多头下个需要攻克的阻力在7400，而若在该位下方走弱，可能吸引看跌波段交易者介入。

 

ASX 200指数的内部情况:

 

ASX200指数2021111日收于7370.8，涨幅为0.64%

  • 板块方面，电信服务最强，上涨2.32%，而金融最弱，下跌0.48%
  • 11个板块有10个板块收高
  • 11个板块有1个板块收低
  • 11个板块有8个板块跑赢大盘
  • 156只个股（占比78.00%）上涨，36只个股（占比18.00%）下跌
  • 67.5%的个股收上其200天均线
  • 53.5%的个股收上其50天均线
  • 55.5%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 5.8%-Orocobre Ltd(ORE.AX)
  • + 5.5%-Blackmores Ltd(BKL.AX)
  • + 5.4%-WiseTech Global Ltd(WTC.AX)

 

跌幅居前的个股:

  • ··-7.3%-Westpac Banking Corp(WBC.AX)
  • ··-4.9%-Resmed Inc(RMD.AX)
  • ··-4.1%-St Barbara Ltd(SBM.AX)

 

外汇市场：澳元/瑞跌至中枢区域，等待澳洲联储决议

 

 

澳洲联储定于AEDT时间今天14:30召开货币政策会议，也是亚洲时段的主要风险事件。在通胀显著上升、市场预期多次加息的环境中，我们非常希望看到澳洲联储对市场看法的评论。澳洲联储会尝试浇灭市场的狂热心理，打消息市场的鹰派立场，还是承诺市场的看法是对的？（考虑到澳洲联储在近代历史上一直属于较有“保留”的央行，我认为后者的可能性较低）。

澳元/美元在今天的会议召开之前形成犹疑K线形态（十字星），交投于0.7500附近。扩大上涨趋势需要站上上周高点（以及澳洲联储今天透露强硬立场）。如果失败，澳元或高位回落，直至FOMC会议。

 

 

澳元/瑞郎隔夜构筑看跌吞噬K线后落于中枢区域，日图处于上涨趋势中，不过属于逆势行情。价格目前守住趋势线支撑、周图第一中枢支撑位、200天指数移动均线和前看涨吞噬K线。鉴于附近有不少的支撑位，如果澳洲联储立场比预期强硬一点，可能将澳元/美元自当前价位推高。但如果澳洲联储不顾市场立场坚持温和姿态，则这些支撑位可能失守，触发多个止损位后展开新一轮跌势。

美元/瑞郎跌至3个月低点且瑞郎隔夜全线上涨，这样的走势饶有趣味，因为我们刚在昨天的每周持仓报告中指出，由于缺少多头力量兼之价格上涨无力，瑞郎期货可能正逼近情绪极值。请注意我们将在周四凌晨迎来FOMC会议，但货币对暂时受制于200天指数移动均线。

 

大宗商品：

美元的下跌帮助提振隔夜大宗商品市场。黄金设法脱离上周五低点，形成看涨内包K线，但K线的区间仍然落在50200天指数移动均线内（200天均线构成阻力）。我们的看法和昨天一样，怀疑只要受制于1800就可能形成新低，如果下破1780（或上周五低点），表明新的跌势正在酝酿中。

铂金加速上涨并突破1035.7，触发了我们的看涨倾向。突破还伴随着成交量的放大，并且确认上周五在趋势线支撑和50天指数移动均线处形成的十字星为重大波段低点。

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

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