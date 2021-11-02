亚洲市场开盘报告：华尔街受益于强劲财报；等待澳洲联储决议- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 13 点， 涨幅 0.18% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,383.80

日本日经 225 指数期货上涨 10 点，涨幅 0.03 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,657.08

香港恒指期货上涨 367 点，涨幅 1.46 % ；目前看现货市场开盘可能报在 25,521.32

中国 A50 指数期货目前 上涨 25 点， 涨 幅 0.16% ， 现货市场开盘可能报在 15,793.14

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 51.05 点，涨幅 0.71 % ，收报 7,288.62

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 29.91 点，涨幅 0.7 % ，收于 4,280.47

德国 DAX 指数上涨 117.52 点，涨幅 0.75% ，收于 15,806.29

法国 CAC40 指数上涨 62.95 点，涨幅 0.92% ，收报 6,893.29

美国市场周一盘情况：

道指上涨 94.28 点，涨幅 0.26% ，收于 35,913.84

标普 500 指数上涨 8.29 点，涨幅 0.19% ，收在 4,613.67

纳斯达克 100 指数上涨 54.806 点，涨幅 0.35% ，收报 15,905.28

股指：生产力下降导致价格上涨、交货时间延长

10月ISM制造业报告显示，物价上涨加上供应瓶颈拖累生产力。表面指数从61.6下跌至60.8，但已连续第17个月扩张且处于相对较高的水平。因为供应瓶颈拖累需求导致供应商交货指数升至75.5，新订单指数跌至14个月低点59.8，而进口指数萎缩至49.1。物价指数升至3个月高点85.7。18个行业都报告9月交货时间延长。所以，无论从哪个角度看，供应链瓶颈依然显而易见，并且可能继续造成通胀压力，直到需求持续萎缩。

但美国股市还是从强劲财报中获取上涨动力。截至上周五，标普500指数中的企业盈利增长预估上升39.2%，材料和工业板块分别上涨91.9%和85.2%。而能源板块的增长更是达到1713.1%之巨。

华尔街三大大盘股指都收在历史高点，其中纳斯达克100指数上涨0.35%、道指上涨0.26%、标普500指数上涨0.18%。Russell 2000上涨2.65%、纳斯达克银行指数上涨2.7%。

ASX200指数4小时图在其200期指数移动均线处企稳且形成看涨吞噬K线，但到目前也只是收复上周五失地的一半左右，所以尚未摆脱风险。多头下个需要攻克的阻力在7400，而若在该位下方走弱，可能吸引看跌波段交易者介入。

ASX 200指数的内部情况:

ASX200指数2021年11月1日收于7370.8，涨幅为0.64%

板块方面，电信服务最强，上涨 2.32 % ，而金融最弱，下跌 0.48%

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 1 个板块收低

11 个板块有 8 个板块跑赢大盘

156 只个股（占比 78.00 % ）上涨， 36 只个股（占比 18.00 % ）下跌

67.5 % 的个股收上其 200 天均线

53.5 % 的个股收上其 50 天均线

55.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 5.8%-Orocobre Ltd(ORE.AX)

+ 5.5%-Blackmores Ltd(BKL.AX)

+ 5.4%-WiseTech Global Ltd(WTC.AX)

跌幅居前的个股:

· ·-7.3%-Westpac Banking Corp(WBC.AX)

· ·-4.9%-Resmed Inc(RMD.AX)

· ·-4.1%-St Barbara Ltd(SBM.AX)

外汇市场：澳元/瑞跌至中枢区域，等待澳洲联储决议

澳洲联储定于AEDT时间今天14:30召开货币政策会议，也是亚洲时段的主要风险事件。在通胀显著上升、市场预期多次加息的环境中，我们非常希望看到澳洲联储对市场看法的评论。澳洲联储会尝试浇灭市场的狂热心理，打消息市场的鹰派立场，还是承诺市场的看法是对的？（考虑到澳洲联储在近代历史上一直属于较有“保留”的央行，我认为后者的可能性较低）。

澳元/美元在今天的会议召开之前形成犹疑K线形态（十字星），交投于0.7500附近。扩大上涨趋势需要站上上周高点（以及澳洲联储今天透露强硬立场）。如果失败，澳元或高位回落，直至FOMC会议。

但澳元/瑞郎隔夜构筑看跌吞噬K线后落于中枢区域，日图处于上涨趋势中，不过属于逆势行情。价格目前守住趋势线支撑、周图第一中枢支撑位、200天指数移动均线和前看涨吞噬K线。鉴于附近有不少的支撑位，如果澳洲联储立场比预期强硬一点，可能将澳元/美元自当前价位推高。但如果澳洲联储不顾市场立场坚持温和姿态，则这些支撑位可能失守，触发多个止损位后展开新一轮跌势。

美元/瑞郎跌至3个月低点且瑞郎隔夜全线上涨，这样的走势饶有趣味，因为我们刚在昨天的每周持仓报告中指出，由于缺少多头力量兼之价格上涨无力，瑞郎期货可能正逼近情绪极值。请注意我们将在周四凌晨迎来FOMC会议，但货币对暂时受制于200天指数移动均线。

大宗商品：

美元的下跌帮助提振隔夜大宗商品市场。黄金设法脱离上周五低点，形成看涨内包K线，但K线的区间仍然落在50和200天指数移动均线内（200天均线构成阻力）。我们的看法和昨天一样，怀疑只要受制于1800就可能形成新低，如果下破1780（或上周五低点），表明新的跌势正在酝酿中。

铂金加速上涨并突破1035.7，触发了我们的看涨倾向。突破还伴随着成交量的放大，并且确认上周五在趋势线支撑和50天指数移动均线处形成的十字星为重大波段低点。

后市展望 ( AEDT 时间 )

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