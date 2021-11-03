澳洲联储基调温和，澳元/美元承压下行 - 嘉盛集团官网

2021/11/3 13:45:00
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澳洲联储维持现金利率目标在10个基点不变，也确认延续当前每周购买40亿澳元政府债券的政策。与此同时，联储结束其旨在保持20244月到期的政府债券收益率在0.1%的“收益率曲线控制”政策。

“结束收益率目标政策的决策是因为经济信心改善、通胀提前迈向目标。”

澳洲联储指出，通胀已回升但根本上仍然处于低位，而且今后可能也只会按2.1%这样一般的增幅上涨。（鉴于经济走出近期的封锁管控，这样的增幅其实也已不小）。

“联储对2021年和2022年基础通胀率的预测值为2.25%，而2023年的为2.5%。”

The RBA remains focused on wage-price inflation as noted in the last paragraph:

澳洲联储在声明的最后一段继续聚焦由薪资增加带来的通胀压力：

委员会不会加息，直至真实通胀持续于2%-3%目标区间。这需要的前提条件是劳动力市场供应足够紧张，可以推动薪资增长率远高于当前水平。而这个过程可能需要一段时间。委员会准备耐心以待，对于基础通胀率的核心预测为，在2023年年末时不会高于2.5%而对于薪资增长的核心预测为，仅小幅增加。”

在加息时机的问题上，澳洲联储的指引措词从之前的“不会早于”换成“一段时间”。

对于上述这样温和的基调和有点模糊的指引带来一定的不确定性，澳元/美元的反应是从0.7520有所回落，至0.7500附近。

对澳元/美元技术面，我们保持中等程度的看跌，认为其可能受制于0.7550/60阻力（波浪等高处和200天均线所在），但要确认看跌趋势以及正在扩大下跌，则可能需要下破0.7470/50的确认。

 

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021112日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

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