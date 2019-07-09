Ocado以积极数据摆脱仓库火灾影响

一段时间以来，与英国零售业整体情况相反，Ocado经营状况一直逆势上扬。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/9 15:30:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

一段时间以来，与英国零售业整体情况相反，Ocado经营状况一直逆势上扬。尽管Andover仓库火灾带来9800万英镑损失，但该公司今天上午宣布零售收入录得逾9%增长。除此之外，Ocado还希望通过技术平台和国际合作伙伴关系实现更多收入增长。

Ocado股价早盘上涨3.76%。富时100指数开盘小幅下跌，似乎准备回吐6月部分涨幅。

亚洲市场等待美联储进一步消息

亚洲股市周二表现不太令人满意。美国就业报告显示就业增长优于预期，亚洲交易员现正等待美联储主席鲍威尔的美国会半年度证词。市场似乎更加确信美国短期内不会进一步加息。亚洲多数主要股指小幅下跌，只有日经225指数上涨了0.14%。

工会向科尔宾施压，要求其支持留欧

外汇市场上，英镑/美元仍处于1.25水平，交易员们都在观望接下来事态发展。工会向工党施加压力，要求他们支持未来留欧公投，但仍要考虑到保守党领导层角逐中存在的一些强硬脱欧言论。今天上午英镑/美元跌至1.2483。

目前布伦特原油价格也于63美元附近小幅走低。市场担心，我们正面临的全球经济放缓或将拖累能源需求。


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