非农就业报告前瞻：再度成为关键因素 - 嘉盛集团官网

概述

就在上个月我们指出，美联储未来8个月（这个数字现在缩短为7个月）的货币政策或许已经定型，也就是说非农就业报告影响市场的可能性减弱。但尽管面临Omicron变异病毒的风险，美联储主席鲍威尔还是宣称，美联储着眼于将其缩表计划提速。所以，月度就业报告再度成为政策决策层乃至市场的关键影响因素。

在这样的背景下我们注意到，交易者和经济学家预测2021年最后一份就业报告显示，新增就业55.3万人、薪资月率上涨0.4%。

来源: StoneX

上述预期合理吗？为了回答这个问题，接下来我们深入剖析周五关键就业报告的核心领先指标。

非农就业报告预测

老读者都知道，我们聚焦四个在历史上可靠的劳动力市场领先指标，帮助我们判断每个月的非农就业报告的表现。但因为本月经济日历异常，我们只得到了其中的三个：

ISM 制造业 PMI 的就业分项指标报在 53.3 ，高于 52.0 的前值

ADP 就业人数报告显示净新增就业 53.4 万 人，略低于 57 万人的前值

最后， 4 周均请人数降至 23.9 万 人左右，明显低于 28.5 万人的前值

提醒读者，美国正在经历空前扰动的疫情，劳动力市场相较正常情况更加不确定，也更加不稳定。权衡了领先指标与我们自己的模型后发现，本月非农就业报告略微低于预期，表面新增就业人数在30万-45万之间。鉴于当前全球背景，预测区间空前扩大。

无论如何，众所周知该月度报告难以预测，我们不会过于相信（包括我们自己的预测在内的）任何预测。非农就业报告的其它方面，主要包括备受瞩目的平均每小时收入数字，将一如既往和表面数字本身一样重要。美国10月平均每小时收入月率上涨0.4%。

非农就业报告可能造成的市场影响

薪资 < 0.2% 月率 薪资0.3-0.5%月率 薪资 > 0.6%月率 < 40万 利空美元 对美元中性 略微利多美元 40万 – 70万 略微利空美元 略微利多美元 利多美元 > 70万 对美元中性 略微利多美元 高度利多美元

美元指数11月表现不错，斩获近2%的涨幅，站上96.00，创下16个月最高点。但这个全球储备货币过去一周因为Omicron变异病毒的消息而回撤，缓解了超买状态，具备了在非农就业报告好于预期情况下反弹的基础。

潜在交易结构方面，请关注欧元/美元。如果该货币对继续受制于前支撑-现阻力1.14，而非农就业报告好于预期，读者可以考虑沽出机会。就业报告如果好于预期，交易者可能开始计入美联储最快于12月将缩表提速，有望为美元带来更多涨势。

而如果非农就业报告表现疲弱，读者可以考虑美元/日元的沽出机会。该货币对正在考验近2个月最低点，即112.75附近。如果下破该支撑位，再结合疲弱的劳动力市场报告，可能奠定美元在假期到来前下跌的基础。

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