非农就业报告前瞻：有可能非常糟糕 – 会改变美联储的想法吗？ - 嘉盛集团官网

非农就业洞察

如果已经习惯了美国就业每个月都强劲增长，那可能要小心本月数据异常糟糕。

白宫发言人珍·普萨基（Jen Psaki）表示，非农就业报告调查数据收集中，有整整900万人因为感染Omicron变异病毒而离开工作岗位。她继而警告，非农就业报告甚至可能显示新增就业人数自2020年12月以来首次出现负值。

好在经济学家并没有那么悲观，而是预期新增就业14.5万且薪资月率上涨0.5%。调整我们的预期，为可能疲弱（希望仅此一次）的读数做好准备，这点依然非常关键：

来源: StoneX

美联储可能忽略这些短期失真现象，但鲍威尔及其同事非常清楚美联储决策对市场观点的影响。所以，如果就业报告特别糟糕，可能促使美联储偏离一些较为激进交易者的预期，不会在3月“翻倍”加息50个基点。

这些预期有道理吗？接下来我们剖析周五这份至关重要就业报告的关键领先指标。

关于非农就业报告的预测

老读者都知道，我们重点关注四个在历史上可靠的领先指标，借其预测每个月的非农就业报告：

ISM 制造业报告的就业分项指标报在 54.5 ，略高于 53.9 的前值。

ISM 非制造业报告的就业分项指标报在 52.3 ，低于 54.9 的前值。

ADP 就业报告 – 净新增 -30.1 万 ，远低于前值下修后的读数 77.6 万，也是 2021 年 1 月以来首个负值。

最后，初请失业金人数的四周均请人数增至 25.5 万 ，远高于 20.5 万的前值。

提醒读者，受疫情造成空前扰动的影响，美国劳动力市场的不确定性高于正常情况，状态更加不稳定。而从数据与我们的内部模型衡量，领先指标指向本月非农就业报告略低于预期，其中表面新增就业人数可能在2.5万-12.5万之间。不过，在当前全球背景下，新增就业人数的预期范围空前放大。

众所周知，非农就业报告的逐月预期出奇困难。所以，我们不会对包括我们自己的预期在内的各种预测抱持太高的期待。非农就业报告的其它方面，主要是备受瞩目的平均每小时收入，可能一如既往和表面数字本身一样重要。

市场对非农就业报告可能做出的反应

薪资增长月率 < 0.3% 薪资增长月率0.4-0.6% 薪资增长月率> 0.7% < 5万 高度利空美元 略微利空美元 略微利多美元 5万-25万 利空美元 对美元的作用中性 利多美元 > 25万 略微利空美元 略微利多美元 高度利多美元

美元指数1月忙得不可开交，先是在上半月下跌近200点子，后飚升300点子，创下18个月高点。进入2月，美元指数急跌200点子，至95.00一线中轨。这个全球储备货币的急涨急跌都没有脱离1月波动区间，在迎来就业报告之前技术面没有明确的倾向。

来看潜在交易结构。如果就业报告强劲，读者或可考虑做空欧元/美元的机会。该货币对本周迄今展开了令人刮目相看的反弹行情，而此文发稿时正在考验5月底高点以来的下跌趋势线所在的1.1400。美国就业报告如果表现稳健，可望赋予欧元/美元多头获利了结的机会，从而带动该货币对回到1.1300下方。

而若就业报告疲弱，读者或可考虑做空美元/日元的机会。该货币对过去几个月里不断呈现丧失上涨动能的样子，如果得到令人失望的美国劳动力市场报告的助力，可能延续这样的势头，回到114.00下方甚或下破113.50区域的年内低点。

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