如何使用经济日历- 嘉盛集团官网

什么是经济日历，使用经济日历的原因是什么？

经济日历可以识别市场事件，帮助我们理解这类事件、了解其如何影响系列交易产品的价格走势，使得我们有能力制定更周全的交易策略，最终增强我们的基本面分析能力。

经济日历这个工具可用于管理风险、提前规划、一次性获取影响多个市场的数据。请继续了解其用处。

管理风险

如果提前围绕重量级市场事件规划交易单子，我们可以在做决策时将潜在价格波动纳入考虑。如果公布的重磅数据高于或低于预期，可能引发市场震荡。紧跟此类波动有助于我们对风报比、止损单放置与对冲等风险管理做出更优决策。

提前规划

经济日历上的事件按重要性排序，红色代表最重要、黄色代表中等重要、蓝色代表最不重要。交易者可以在考虑了最有可能左右市场的事件后，安排相应头寸的优先顺序。

查看多个数据

用户可以通过经济日历一次性查看多个数据。比如，为了充分理解价格影响因素，在交易某个货币对时需要追踪该货币对所涵盖的两个国家的事件。在下面的英镑/日元例子中，日本央行货币政策会议记录显示在英国央行利率决议的上方，交易者可以一次搜索就获取到能够影响两个货币的信息。

经济日历的工作原理？

经济日历的工作原理是向交易者展示即将发生的、有潜力影响市场、左右交易决策的全球事件。从央行政策会议到PMI发布，等等，用户可以一目了然地看到作用于英国、美国、澳大利亚、日本、德国和法国市场的事件，更好地制定交易策略。

读者可以将City Index经济日历作为贯穿各种交易产品基本面分析的关键组成部分。

经济日历长这样子：

如何定制经济日历？

我们默认的经济日历设置将显示即将发生的所有全球事件，读者需要将其细化，重点显示感兴趣的市场。

定制经济日历的过程是细化数据集、适配个人交易目标的过程。定制经济日历的方式如下：

按日期：点击对应的按钮，查看今天、明天、本周与下周将要发生的事件

按时区：点击“改变时区”按钮，显示从东部标准时间到协调世界时等时区的不同结果

按国家 / 地区：选择查看发生于 40 多个国家的事件，从美国到哥伦比亚再到印尼等等。

按类别：在 12 个类别中进行选择、细化。想要具体了解某个央行的发布吗？只需点击“类别”区域的“央行”，接着细化搜索，重点显示货币政策摘要、 FOMC 新闻发布会，等等。对资本流动感兴趣？同样点击“类别”，了解贸易帐和外汇储备的最新统计数据。

按波动性：若欲锁定有望造成高波动性的事件，可以点击相应的按钮。

经济日历举例

在接下来的例子中，我们解释一个着重于英镑/日元的英国交易者如何查看本周有望造成高波动性的英日两国所有数据。请跟随我们展示的步骤：

第一步，单击“显示”标签并选择“本周” 接着点击下方的“改变时区”并选择协调世界时（ UTC ） 然后在顶部单击“显示过滤器”，在“国家”下选择日本和英国 在“类别”下勾选所有方框 在“波动性”下单击“高波动性预期”

经过以上步骤后，过滤嚣可能像下面的样子：

接着可以单击每个事件进行深入了解，也可以找到更多与事件相关的资源。

希望经济日历可以帮助读者提高基本面分析技巧，为读者提供更好的交易体验。

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