英国预算案前后如何交易英镑

英镑/美元在2021年春季预算案出炉前谨慎交投。

财政大臣里希·苏纳克面临来自各个方面要求其不要过快增税或减支的压力，人们担心此举可能扼杀经济复苏。

若预算案中包含强制休假计划延长、商业街支持措施及购房补助等内容，则将被视为利好英镑。

反之，若提高公司税或冻结所得税起征点将被视为利淡英镑。

如果苏纳克过分关注增税，英镑或大跌探向1.3820，甚至1.3750。

另一方面，若预算案为经济提供大力支持，或带动英镑重回1.40，目标锁定多年高点附近1.42。



