12月的黄金日子

尽管11月对股市来说是一个令人难以置信的美妙月份，但对黄金而言却是另一番景象。连续三个周一，市场都迎来了新冠疫苗试验相关积极消息，从而也导致金价于当月大跌5.42%。

2020/12/2 10:30:00

如下方数据所示，近年来，11月份一直被视为黄金市场极具挑战性的月份，也是今年表现最差的月份，其跌幅还略大于9月。

2020年11月，黄金下跌了5.42%。

2019年11月，黄金下跌了3.23%。

2016年11月，黄金下跌了8.14%。

2015年11月，黄金下跌了6.77%。

2013年11月，金价下跌了5.27%。

通常情况下，金价在12月会出现一些企稳，然后于1月初启动反弹。1月初是过去10年中金价表现第二优的月份。如果交易员谨遵黄金的季节性模式，那么12月底将成为考虑开立黄金多仓的合适时机。

不过，基于我们下方所列出的理由，最好现在就买入一些黄金，而不是等到12月底再行动。

基本面角度来看：

  • 如下图所示，我们可以看到，实际利率下降为黄金提供了支撑。
  • 美元已贬值。一般来说，黄金与美元呈负相关。
  • 在有关美国财政部长姆钦和众议院议长佩洛西已安排电话会议，讨论新抗疫纾困计划之后，隔夜，美国财政刺激计划乐观情绪重燃。

Golden days of December

技术面角度来看，在最近一篇黄金分析文章中，我们写道，在失守1850美元支撑后，我们预计金价将会探向1740美元。

1740美元区域，我将寻找金价企稳/筑底迹象，预期将重拾上升趋势并提供买入机会。

虽然金价跌势距1740美元还有一步之遥，但1765美元附近周一低点巧妙地触及了50%斐波拉契回档位(3月至8月涨势回档位)和趋势通道支撑。

对那些一直在等待此轮低吸黄金的交易员而言，加之上面列出的原因，可考虑于1810美元附近开立小规模黄金多仓。并留下升穿/日收盘1860上方后的加仓空间。止损最初应设在1750美元下方。

如果拿下阻力位1860美元，将进一步确认黄金已重拾上涨趋势，正在重新测试8月高点2075美元并展开上破。


Golden days of December

来源：Tradingview. 上述数据截止到2020122日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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