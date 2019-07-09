黄金考验1390支撑位，关注美联储主席证词

周二，黄金连续第四个时段下跌，回探周五非农就业报告公布后创下的低点。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/9 18:02:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周二，黄金连续第四个时段下跌，回探周五非农就业报告公布后创下的低点。

上周五明显好于预期的非农就业报告刺激黄金抛盘。由于周一和周二都没有经济数据发布，黄金空头占据上风。投资者关注美联储主席明天在国会的半年度作证。

毫无疑问，这是黄金本周面临的最大风险事件。美联储的评论不仅左右着黄金在下周，甚至左右着现在到月底FOMC会议前的走势。

在非农就业数据揭晓之前，由于降息预期高涨，无息收入的黄金反弹。降息减少持有无息收入资产的持有成本，所以利好黄金买需。

上周五的非农就业报告调整了市场对美联储降息的预期。新增就业报告粉碎了前述预期，并且引人质疑美国经济是否真如市场所担心地那样疲弱。

投资者在美联储主席讲话的期待是什么？

投资者将期待美联储主席透露，在劳动力市场健康发展之际，7月是否真有必要降息。黄金空头乐观地认为，降息将延迟到9月；或美联储主席将暗示，7月降息后再无降息。美联储席的言论如果听起来乐观，投资者或许放弃降息预期，从而导致金价跳水。

黄金投资者将寻找更多线索，了解美联储为何2月还在谈论加息，到了最近一次会议FOMC8名成员就投票降息。美联储证词中有很大的可能性将聚焦美国经济面临的风险。我们不要忘了，就业市场是一个滞后指标。

如果美联储主席着重未来的风险，则投资者坚定地重新燃起降息期待，黄金可望快速回到1400上方，反攻1440。

黄金需要关注的价位：

连跌4个时段之后，黄金目前在考验1390支撑位。金价4小时图交投于100天简单移动均线下方。如果攻克1390，金价可能考验上周低点1380附近，然后考验1360。

上档阻力可见于1405，然后上看1425，再上攻年内高点1440附近。



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