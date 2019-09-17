金价徘徊在$1500一线，聚焦FOMC声明

由于中东紧张局势加剧，投资者转投避险资产，金价周初走高。不过，黄金涨势昙花一现，随着投资者看向明天的FOMC声明，金价重回$1500附近。

本周将迎来若干国家央行会议，其中最受关注的是FOMC。美国近期数据喜忧参半，ISM制造业3年来首次出现萎缩，整体非农就业数据令人失望，但服务业PMI和零售销售数据表现坚挺。核心通胀小幅上升，但总体通胀有所下降。

预期

此前，投资者相信美联储会在此次会议上出手降息。但该信念近期已开始减弱。CME的美联储观察工具显示，市场计入的降息概率为65.8%，较一周前的逾90%有所下降，这一定程度上也解释了为何金价上周下跌了1.2%。

由于市场对美联储声明的预期并不统一，声明揭晓时或引发市场动荡。随着持有无收益资产的机会成本下降，降息将提振金价。在这种情况下，金价有望攻向$1550目标。

若美联储继续按兵不动（同时冒着激怒特朗普总统的风险），美元或应声走高，金价可能跌回$1475水平。

有关避险流

除了美联储，黄金投资者还将密切关注中东紧张局势，以及美国对沙特石油袭击事件的反应。若紧张局势再度升级，美国反应激烈，金价获撑。但同样值得注意的是，中东紧张局势加剧可能会推高油价。油价上涨将导致全球通胀上行，使得各国央行更难放松货币政策，黄金继续承压。因此，从长期来看，黄金不一定会一路冲高。