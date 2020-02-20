金价创下7年高点，后市可望扩大上行？

在避险需求升温的影响下，截至上周四，黄金连续上涨8个时段并且过去13个时段中有12个时段走高。此金属的历史价值与稀缺性，加上其无息收入的事实，令其构成那些期待金融市场在不久的将来下滑的人的热门对冲工具。

避险资金流

随着对新型冠状病毒的影响担心升温，黄金随之上扬。最近几周，该病毒的爆发推低了经济增长预测与股价等，促使投资者寻找获利的避风港。

值得关注的是，即使在整个金融市场对风险资产的需求增加的日子里，黄金也设法保持坚挺并且守住上涨趋势。只要新型冠状病毒的威胁仍在并且不断见诸媒体，我们就可以期待黄金将获得青睐。一旦形势恶化，黄金价格可望继续上行。

新型冠状病毒的最新动态

上周四的消息显示，韩国新型冠状病毒病例增加一倍；“钻石公主”号游轮上两名游客死亡。这些消息令投资者神经紧张。中国新增病例的骤降也未能缓解担忧，部分原因在于检测标准再度发生变化，一定程度导致人们对数字的不信任。中国上周三新增病例仅有394，低于前一天的新增1749。确认病例数现在为74,576。

需要关注的价位

金价当天上涨0.6%，触及7年高点。日图上，金价稳定在守在其50、100和200天简单均线上方，上涨动能牢不可破。如果下破1590附近的趋势线，可能逆转上涨趋势，否则，金价可望上攻整数位1650和2013年2月高点1685。

即时支撑位可见于周四低点1603，然后是2月18日低点与趋势线支撑所在的1580。如果失守，可能下看2月4日低点与趋势线支撑所在的1550。