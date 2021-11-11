黄金投资者开始蠢蠢欲动

由于若干重要央行会议立场较预期鸽派，上周金价以每盎司1818美元收高1.95%。

2021/11/11 17:06:00

由于若干重要央行会议立场较预期鸽派，上周金价以每盎司1818美元收高1.95%。

 

美联储在会上宣布将于本月开始以每月150亿美元的速度缩表。不过，美联储仍认为通胀是暂时的且并不急于加息，黄金投资者开始蠢蠢欲动。

 

英央行意外决定不出手加息及美国失业率下滑放缓令公债收益率暴跌，金价也应声攻入近两个月来最高收盘水平。

 

美国10年期国债实际收益率(经通胀调整后收益率，金价重要驱动) 跌破稳固区间底部-100个基点，收于-111个基点，这对带动上周金价持续性上涨非常关键。

 

如果本周美国CPI数据未逆转实际收益率走势，金价将面临1835/40美元关键阻力位，此处曾作为7月-9月间的三个高点及2020年8月2075美元高点以来下行阻力位。

 

在美国CPI数据公布后，若金价持续突破1835/40美元，将带动价格展开更为实质性的反弹。

 

为了利用这种可能性进行交易，我们建议于1841美元设置止损开仓做多，同时为在1841美元(止盈1855美元)上方日收盘后留下加仓空间。

 

止损点最初应设于1820美元。第一个盈利目标为1910/15美元，上限1960美元。

 

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月9日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

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