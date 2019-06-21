金价的上涨是否可持续？

黄金重获青睐。宽松货币政策前景、美元走弱以及中东升级的地缘政治紧张局势，给予黄金多头牢固的掌控权。周五，金价为2013年以来首度触及1400。现在的问题是，这种情况可以持续多久？美联储在本周将立场转为更温和，并为经济需要时降息做好铺垫。这推低美元，并降低以其它货币购买黄金的成本。因此，黄金买需增加。欧洲央行与澳洲联储都已采用更温和的姿态，美联储也加入其中，暗示做好准备在不利条件增多时为衰败的经济提供更多支撑。在低利率环境下，持有无息收入资产的机会成本降低，所以黄金表现亮眼。除了更温和的各国央行，黄金的避险地位也给予其提振。美国一架无人机坠落令中东局势愈发紧张，从而带动更多资金流入此贵金属。在三重利多的综合作用下，黄金摸至6年高点。只要这些因素保持不变，黄金可望继续上涨。黄金拥趸希望看到美国数据弱于预期。CME FedWatch工具显示，市场计入100%7月降息的几率。如果美联储7月没有降息，可能对黄金构成重大风险。

金价需要关注的价位：





黄金在早盘飚升至1414.95，之后回落到1400支撑位。由于本周已经上涨近5%，金价可能在这里展开盘整后再行扩大涨幅。但若黄金站上1435，则涨至1700的道路看起来相对平坦。