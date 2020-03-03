金价收复趋势线支撑，后市有望扩大上行？

黄金涨逾0.9%并且已站上1600大关，试图收复上周五失地。

避风港

黄金价格对新冠疫情的反应引人深思。在疫情担忧增加避险资金流之际，金价稳定上扬。整个2月份，除了5个交易时段外，金价每个交易时段均上涨。而上周五正是那些下跌的时段之一。当时，虽然新冠疫情的风险依然高企，金价仍因严重的获利回吐而急跌。金价跌穿趋势线支撑并考验50期均线后反弹。

宽松银根

在美联储暗示可能宽松银根后，金价再度攀升。面对疫情爆发构成的风险，美联储称其可能降息以撑起美国经济。英国央行与日本央行做出了同样的表态，与此同时G7称其可能动用所有合适的政策工具。

美联储等央行降息的前景在黄金多头听来就是美妙的音乐。在利率下降的环境中，持有无息收入黄金的机会成本降低，从而增加对此贵金属的买需。

需要关注的价位

黄金上涨0.9%，决定性地回到肇始于去年12月的上升趋势线上方。如果收于其上，可望引发新一轮涨势。

即时阻力位可见于今天高点1605，站于其上可望上看周一高点1611、上周五高点1650。

即时支撑位落在趋势线所处的1595、周一低点1575和50期简单均线1569。