英镑/美元下看1.30，关注英国央行决议与脱欧

周二，由于预期英国央行立场温和、担心硬脱欧以及挥之不去的疫情恐惧心理，令英镑/美元连续第四个时段下跌。

本周下半周，英国央行将宣布货币政策决议，还有英国将脱离欧盟。

硬脱欧

在Boris Johnson的脱欧议案在英国议会快速获批后，欧洲议会将于明天对其展开投票，预计届时不会出现任何意外情况。英国将于周五（1月31日）脱离欧盟，之后的焦点将坚定地转向英国与欧盟之间艰难的贸易谈判。双方将在今年结束时敲定贸易协议，如果未能达成，英国将经历无协议硬脱欧。

英镑将继续扮演无协议脱欧的恐惧指标。今天，英镑下跌的部分原因是欧盟首席谈判官Michel Barnier指出，仍有可能无序脱欧。

英国央行立场温和？

英国经济数据一直良莠不齐。月初的零售销售令人失望，而较近的劳动力市场数据与PMI意外好于预期，并令交易员削弱降息预期。市场计入50%周四降息的几率，再加上无协议脱欧的担心，令英镑承压下挫。

避险的美元关注数据表现

在对中国疫情蔓延以及疫情爆发对全球成长与贸易的潜在经济影响的担心升温的背景下，避险的美元企稳。

由于英国今天没有宏观经济数据将要揭晓，注意力将更多地关注晚些时候的美国耐用品订单。预期值为12月增加0.9%，好于11月的下降2.1%。

需要关注的价位：

英镑/美元今天早上跌穿50期简单均线引发更多抛盘，眼下正在考验趋势线支撑。如果攻克此位和1.30心理大关附近的即时支撑位，可能下看1.2950和12月低点1.29。

但若站上1.3050，可能逆转当前下跌趋势后上看1.3150、1.3170和1.3212（1月6日高点）。