英镑/美元下看1.30，关注英国央行决议与脱欧

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/28 17:29:00
0 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周二，由于预期英国央行立场温和、担心硬脱欧以及挥之不去的疫情恐惧心理，令英镑/美元连续第四个时段下跌。

本周下半周，英国央行将宣布货币政策决议，还有英国将脱离欧盟。

硬脱欧

在Boris Johnson的脱欧议案在英国议会快速获批后，欧洲议会将于明天对其展开投票，预计届时不会出现任何意外情况。英国将于周五（1月31日）脱离欧盟，之后的焦点将坚定地转向英国与欧盟之间艰难的贸易谈判。双方将在今年结束时敲定贸易协议，如果未能达成，英国将经历无协议硬脱欧。

英镑将继续扮演无协议脱欧的恐惧指标。今天，英镑下跌的部分原因是欧盟首席谈判官Michel Barnier指出，仍有可能无序脱欧。

英国央行立场温和？

英国经济数据一直良莠不齐。月初的零售销售令人失望，而较近的劳动力市场数据与PMI意外好于预期，并令交易员削弱降息预期。市场计入50%周四降息的几率，再加上无协议脱欧的担心，令英镑承压下挫。

避险的美元关注数据表现

在对中国疫情蔓延以及疫情爆发对全球成长与贸易的潜在经济影响的担心升温的背景下，避险的美元企稳。

由于英国今天没有宏观经济数据将要揭晓，注意力将更多地关注晚些时候的美国耐用品订单。预期值为12月增加0.9%，好于11月的下降2.1%。

需要关注的价位：

英镑/美元今天早上跌穿50期简单均线引发更多抛盘，眼下正在考验趋势线支撑。如果攻克此位和1.30心理大关附近的即时支撑位，可能下看1.2950和12月低点1.29。

但若站上1.3050，可能逆转当前下跌趋势后上看1.3150、1.3170和1.3212（1月6日高点）。



相关主题： 英镑 Dollar

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

英镑/美元暴跌创下1985年以来最低点，会在哪里止跌？ - 嘉盛官网
Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
九月 26, 2022 03:37 上午
    英镑/美元：平价前景若隐若现- 嘉盛官网
    Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
    九月 21, 2022 06:28 上午
      英国2022保守党党魁选举：对英镑有何影响？ - 嘉盛官网
      Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
      八月 19, 2022 05:44 上午
        英国2022保守党党魁选举：谁将成为下任首相？ - 嘉盛官网
        Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
        八月 18, 2022 06:06 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。